حسین اسرافیلی در نوزدهمین کنگره سراسری شعر دفاع مقدس به خبرنگار مهر گفت: با گذشت سالهای جنگ ،ارتباط شاعران جوان با موضوع دفاع مقدس قطع و این امر سبب تولید آثار کلیشه ای شده است.

وی تاکید کرد: مطالعه و پژوهش می تواند زوایای نامکشوف را برای شاعران بگشاید و بدین ترتیب به آن بخشهایی که پرداخته نشده است، بیشتر توجه خواهد شد.

اسرافیلی اضافه کرد: امروزه شعر دفاع مقدس نباید منحصر به فتح خرمشهر یا شکست حصر آبادان باشد بلکه باید زوایای دیگر آن مورد بررسی قرار گیرد.یعنی عنصری که مردم را در آن زمان به منظور حفظ ارزشهای دینی ، عقیدتی و جغرافیایی به میدان کشاند و آن تربیت استقلال طلبانه و ازادی خواهانه و تعهد نسبت به آرمانهای انقلاب و امام باید مورد توجه قرار گیرد. در این صورت است که شعر ماندگار و فاخر خواهد بود.

وی بهترین پیام برای شاعران جوان را حفظ سرمایه های جنگ و ارتباط با ادبیات گذشته دانست و گفت : ادب گذشته ما را به راستی و درستی و پرهیز ار کژی و ناراستی دعوت می کند و می تواند بهترین منبع مطالعاتی باشد .

اسرافیلی با تاکید بر اهمیت مطالعه در تولید آثار ماندگار گفت : قطع ارتباط با ریشه های کهن ادب و تاریخ و عدم پژوهش و مطالعه از آسیبهای ادبیات معاصر است و سبب محدود شدن دایره واژگانی می شود.

وی برگزاری کنگره شعر دفاع مقدس را در ارتقا جایگاه شعر و تبادل فکر و اندیشه میان شاعران استانهای مختلف موثر خواند و افزود : این برنامه ها سبب تداوم ارتباطات خواهد شد.

این شاعر اظهار کرد: کنگره ها ویترین آخرین سروده های شاعران است و آنها وقتی سروده های خود را در جمع می خوانند،از نظرات انتقادی صاحب نظران و همچنین بازخورد اجتماعی آن آگاه می شوند.

اسرافیلی برگزاری کارگاههای آموزشی و جلسات نقد و بررسی آثار را بسیار مفید خواند و افزود : نبود این برنامه ها سبب در جا زدن شاعران می شود ، باید جمعی باشد تا به شاعرانگی های شعر توجه کند .

وی اضافه کرد :البته این کارگاهها باید در طول سال به صورت مداوم و مستمر و با خضور پیشکسوتان در استانهای مختلف برگزار شود و در آنجا از شاعران با دیدگاهها و نهله های گوناگون و همچنین صاحبان آثار دعوت به عمل آید.

نوزدهمین کنگره سراسری شعر دفاع مقدس صبح دیروز در ساختمان شهدای امدادگر هلال احمر استان یزد با حضور مسئولان استانی و جمعی از شاعران افتتاح شد .

این کنگره تا پنجم اسفند ماه با شعر خوانی شاعران ادامه خواهد داشت.