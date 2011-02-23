به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز چهارشنبه ایراد شورای نگهبان در خصوص طرح دو فوریتی حمایت از قربانیان گروهک های ضد انقلاب و منحرفان اعتقادی اسیر، کشته و یا معلول را مورد بررسی قرار دادند.

به گزارش مهر، این طرح که از شورای نگهبان به مجلس بازگشت داده شده بود از نظر این شورا مشمول بار مالی بود. بنابراین پیشنهادی از سوی 3 تن از نمایندگان شامل شهریاری نماینده زاهدان، مفتح نماینده رزن و توکلی نماینده تهران مورد بررسی قرار گرفت و نمایندگان با 134 رای موافق، 2 رای مخالف و 8 رای ممتنع آن را به تصویب رساندند.

بر اساس این پیشنهاد، مقرر شد زمان اجرای این قانون از ابتدای سال 90 بوده و اعتبار مورد نیاز آن در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی شود.