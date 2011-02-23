امحای 160 میلیون پرونده قضائی نیازمند بودجه

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام علی رازینی صبح چهارشنبه در نشست کارشناسان حوزه برنامه ریزی دادگستریهای سراسر کشور با اشاره به اهمیت برنامه ریزی در رشد و تعالی کشور گفت: یکی از برکات دوره رهبری حضرت آیت الله خامنهای توجه ایشان به موضوع برنامه ریزی بود به نحوی که تمامی دستگاههای و قوا را به این سمت سوق دادند.
وی افزود: مقام معظم رهبری با تقویت مجمع تشخیص مصلحت نظام کشور را به سمت برنامه ریزی هدایت کرده و دهه چهارم ایران را به عنوان دهه پیشرفت همراه با برنامه ریزی نامگذاری کردند که میتوان به تدوین برنامه های 5 ساله و همچنین سند چشمانداز اشاره کرد.
معاون قوه قضائیه با بیان اینکه ارتقاء بخش برنامه ریزی قوه به اداره کل تدوین و برنامه ریزی قوه قضائیه یکی از مهمترین اقدامات در دوران ریاست آیتالله آملی لاریجانی بودهاست، گفت: به عنوان مثال یکی از مهمترین مشکلات دستگاه قضا بایگانی راکد است که در سال جاری موفق شدیم 15 میلیون پرونده را پس از ثبت در رایانه امحا کنیم اما اگر بودجه لازم باشد تا شهریور سال 1390 میتوانیم بیش از 160 میلیون پرونده راکد را پس از ثبت رایانهای امحا کنیم که با این اقدام، چندین هزار متر مربع فضای اشغال شده در دادگستریها و دستگاه قضا آزاد میشوند.
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