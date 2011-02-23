چالشهای فراروی شیعه و سنی مشترک است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام احمد مبلغی در همایش جایگاه امام صادق(ع) در علوم اسلامی که در ترکیه برگزار شد، اظهار داشت: محور اصلی مدرسه فقهی امام صادق (ع) را قواعد اعم از فقهی و اصولی تشکیل می‌داد.



وی گفت: وجه برجسته و متمایزکننده مدرسه امام صادق(ع) لبریزبودن آن از قاعده های فقهی است که متاسفانه آنچه از ظرفیتهای این مدرسه تاکنون شناخته شده، بخش کوچکی آن است.



مبلغی ضمن بیان اینکه اصولا قواعد فقهی در صورت شناخته شدن و مبنا قرارگرفتن، راه پاسخگویی به نیازهای زمان را باز می کنند، گفت: ضروری است عالمان بکوشند حجم بیشمار و کارکردهای قواعد این مدرسه را بشناسند.



رئیس پژوهشگاه مطالعات تقریبی یادآور شد: عدم نگاه به مدرسه امام صادق(ع) از زاویه "قاعده گرایانه" بودن آن، ما را از شناخت حاق و واقعیت این مدرسه باز داشته است.



تربیت شاگردان در مدرسه امام صادق(ع) بر قاعده محوری



مبلغی در این همایش که توسط رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی در ترکیه و دانشکده الهیات دانشگاه سلجوق قونیه برگزار شد، خاطرنشان کرد: در مدرسه امام صادق (ع) ادبیات متناسب با قواعد فقهی به وفور یافت می‌شود. واژگانی همچون جامع، جمع، اشباه، نظائر، اصل، باب، فتح و... بیانگر نگاه و ادبیات این مدرسه به قاعده محوری است.



وی گفت: از محورهای مهمی که این مدرسه بر آن تمرکز می کرد آن بود که می کوشید احکام جزئی مطرح شده در گذشته را در قالب قواعد بازسازی کند و به نظمی مدرسه ای درآورد. این از آن جهت بود که مدرسه‌ای بودن قاعده چنین اقتضائی داشت.



رئیس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با بیان اینکه شواهد بر تربیت شاگردان بر قاعده محوری در این مدرسه بسیار است، اظهار داشت: بخشی از انعکاسات قاعده گرایی بعدا در مذاهب دیگر راه یافت.



شیعه و سنی چالشهای مشترکی دارند



معاون پژوهشی دفتر تبلیغات اسلامی همچنین با اشاره به هفته وحدت و اهمیت تقریب میان مذاهب اسلامی گفت: شیعه و سنی اگرچه در پاره‌ای از موارد، اختلاف دارند؛ ولی اشتراکاتی همچون خداوند واحد، پیامبر (ص) واحد، قرآن واحد، کعبه واحد و حتی سرنوشت واحد و چالش‌های فراروی واحد دست مایه‌های وحدت در جهت رشد و اعتلای جهان اسلام است.



مبلغی گفت: وجوب محبت اهل بیت(ع) و حتی وجود علم گسترده در آنان که مورد تاکید بسیاری از علمای اهل تسنن است، می‌تواند به عنوان یک مشترک نیرومند عمل کند.