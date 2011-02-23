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۴ اسفند ۱۳۸۹، ۱۱:۵۵

اندیشه و متفکران پیشرو-52/

پیشرو بودن امروزه سخت‌تر از گذشته است

پیشرو بودن امروزه سخت‌تر از گذشته است

استاد جامعه شناسی دانشگاه آزاد با اشاره به اینکه در جهان معاصر متفکران ابزارهای بیشتری برای ارائه نظریات خود دارن، گفت: اغلب در همه جای دنیا اندیشه‎های نو با مقاومت منفی روبرو می‎شوند و گسترش نقادی در دنیای امروز نیز پیشرو بودن را سخت کرده است.

دکتر سعید معدنی در مورد متفکران پیشرو و شاخصه‌های آنان گفت: درجامعه شناسی متفکری که نظر ابداعی نو و مبتکرانه پیرامون و مرتبط با جامعه خود بدهد پیشرو محسوب می‎شود. اینکه برای حل مسائل و معضلات فلسفی و اجتماعی مباحثی را مطرح کند که راه حلهای نوینی به شمار آیند.

استاد جامعه شناسی دانشگاه آزاد در مورد شیوه درست مواجهه با این متفکران نیز اظهار داشت: بطور معمول جامعه اغلب متفکران پیشرو را نمی‎پذیرد و با واکنش منفی در جامعه روبرو می‎شوند ولی با گذشت زمان همین متفکران به عنوان منشأ آثار خدمات فکری بزرگی در جامعه معرفی می‎شوند. اگر مروری به تاریخ تفکر بیندازیم متوجه می‎شویم که  بسیاری از این متفکران در زمان خود طرد شدند و مورد آزار و اذیت هم قرا گرفتند حتی عده‏ای از آنها به قتل هم رسیدند ولی بعدها متفکر پیشرو قلمداد شدند.

وی تصریح کرد: در جهان معاصر این معضل دیگر حل شده و متفکران ابزارهای بیشتری برای ارائه نظریات خود دارند و با گسترش رسانه‏ها و توانایی مهاجرت از مشکلات این متفکران کاسته شده است ولی تقریباً در همه جای دنیا اندیشه‎های نو با مقاومت منفی روبرو می‎شوند.

معدنی درباره کم شدن این متفکران پیشرو در جهان معاصر گفت: از تعداد آنها کم نشده بلکه به دلیل اینکه در قدیم انسانهای معدودی به اندیشه‎ورزی روی می‎آوردند ، افرادی که نظریه نویی می‎دادند بیشتر آشکار می‏شدند اما امروزه به دلیل اینکه بسیاری از مشاغل صنعتی شده افراد بیشتری به تفکر می‎پردازند که این باعث شده تعداد متفکران بیشتر از پیش بشود ولی شاخص شدن آنها سخت‌تر از گذشته شده است.

وی یادآورشد: نکته دیگر اینکه بحث نقد امروزه یک حرفه دربین اندیشمندان و متفکران شده است در قدیم به این صورت نمی‏شد متفکری درمعرض شناخت و آگاهی قرار بگیرد ولی امروزه به کمک نشریات و کاربردهای دیجیتالی رسانه‎ها، به سرعت اندیشه‎ها در معرض دید و نقد دیگران قرار می‎گیرد وبه این دلیل هم اگرچه متفکر زیاد شده به همان نسبت هم نقاد زیاد شده و متفکری که بتواند شاخص بشود کارش سخت‌تر است. 

کد مطلب 1259714

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