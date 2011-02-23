دکتر سعید معدنی در مورد متفکران پیشرو و شاخصههای آنان گفت: درجامعه شناسی متفکری که نظر ابداعی نو و مبتکرانه پیرامون و مرتبط با جامعه خود بدهد پیشرو محسوب میشود. اینکه برای حل مسائل و معضلات فلسفی و اجتماعی مباحثی را مطرح کند که راه حلهای نوینی به شمار آیند.
استاد جامعه شناسی دانشگاه آزاد در مورد شیوه درست مواجهه با این متفکران نیز اظهار داشت: بطور معمول جامعه اغلب متفکران پیشرو را نمیپذیرد و با واکنش منفی در جامعه روبرو میشوند ولی با گذشت زمان همین متفکران به عنوان منشأ آثار خدمات فکری بزرگی در جامعه معرفی میشوند. اگر مروری به تاریخ تفکر بیندازیم متوجه میشویم که بسیاری از این متفکران در زمان خود طرد شدند و مورد آزار و اذیت هم قرا گرفتند حتی عدهای از آنها به قتل هم رسیدند ولی بعدها متفکر پیشرو قلمداد شدند.
وی تصریح کرد: در جهان معاصر این معضل دیگر حل شده و متفکران ابزارهای بیشتری برای ارائه نظریات خود دارند و با گسترش رسانهها و توانایی مهاجرت از مشکلات این متفکران کاسته شده است ولی تقریباً در همه جای دنیا اندیشههای نو با مقاومت منفی روبرو میشوند.
معدنی درباره کم شدن این متفکران پیشرو در جهان معاصر گفت: از تعداد آنها کم نشده بلکه به دلیل اینکه در قدیم انسانهای معدودی به اندیشهورزی روی میآوردند ، افرادی که نظریه نویی میدادند بیشتر آشکار میشدند اما امروزه به دلیل اینکه بسیاری از مشاغل صنعتی شده افراد بیشتری به تفکر میپردازند که این باعث شده تعداد متفکران بیشتر از پیش بشود ولی شاخص شدن آنها سختتر از گذشته شده است.
وی یادآورشد: نکته دیگر اینکه بحث نقد امروزه یک حرفه دربین اندیشمندان و متفکران شده است در قدیم به این صورت نمیشد متفکری درمعرض شناخت و آگاهی قرار بگیرد ولی امروزه به کمک نشریات و کاربردهای دیجیتالی رسانهها، به سرعت اندیشهها در معرض دید و نقد دیگران قرار میگیرد وبه این دلیل هم اگرچه متفکر زیاد شده به همان نسبت هم نقاد زیاد شده و متفکری که بتواند شاخص بشود کارش سختتر است.
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