دکتر سعید معدنی در مورد متفکران پیشرو و شاخصه‌های آنان گفت: درجامعه شناسی متفکری که نظر ابداعی نو و مبتکرانه پیرامون و مرتبط با جامعه خود بدهد پیشرو محسوب می‎شود. اینکه برای حل مسائل و معضلات فلسفی و اجتماعی مباحثی را مطرح کند که راه حلهای نوینی به شمار آیند.

استاد جامعه شناسی دانشگاه آزاد در مورد شیوه درست مواجهه با این متفکران نیز اظهار داشت: بطور معمول جامعه اغلب متفکران پیشرو را نمی‎پذیرد و با واکنش منفی در جامعه روبرو می‎شوند ولی با گذشت زمان همین متفکران به عنوان منشأ آثار خدمات فکری بزرگی در جامعه معرفی می‎شوند. اگر مروری به تاریخ تفکر بیندازیم متوجه می‎شویم که بسیاری از این متفکران در زمان خود طرد شدند و مورد آزار و اذیت هم قرا گرفتند حتی عده‏ای از آنها به قتل هم رسیدند ولی بعدها متفکر پیشرو قلمداد شدند.

وی تصریح کرد: در جهان معاصر این معضل دیگر حل شده و متفکران ابزارهای بیشتری برای ارائه نظریات خود دارند و با گسترش رسانه‏ها و توانایی مهاجرت از مشکلات این متفکران کاسته شده است ولی تقریباً در همه جای دنیا اندیشه‎های نو با مقاومت منفی روبرو می‎شوند.

معدنی درباره کم شدن این متفکران پیشرو در جهان معاصر گفت: از تعداد آنها کم نشده بلکه به دلیل اینکه در قدیم انسانهای معدودی به اندیشه‎ورزی روی می‎آوردند ، افرادی که نظریه نویی می‎دادند بیشتر آشکار می‏شدند اما امروزه به دلیل اینکه بسیاری از مشاغل صنعتی شده افراد بیشتری به تفکر می‎پردازند که این باعث شده تعداد متفکران بیشتر از پیش بشود ولی شاخص شدن آنها سخت‌تر از گذشته شده است.

وی یادآورشد: نکته دیگر اینکه بحث نقد امروزه یک حرفه دربین اندیشمندان و متفکران شده است در قدیم به این صورت نمی‏شد متفکری درمعرض شناخت و آگاهی قرار بگیرد ولی امروزه به کمک نشریات و کاربردهای دیجیتالی رسانه‎ها، به سرعت اندیشه‎ها در معرض دید و نقد دیگران قرار می‎گیرد وبه این دلیل هم اگرچه متفکر زیاد شده به همان نسبت هم نقاد زیاد شده و متفکری که بتواند شاخص بشود کارش سخت‌تر است.