به گزارش خبرگزاری مهر، حدود سه ماه قبل مأموران پلیس در بخش«موک» فیروزآباد به چهار سرنشین یک خودرومشکوک شده و دستور ایست دادند اما راننده بدون توجه به اخطار پلیس و پس از درهم شکستن موانع ایست و بازرسی فرار کرد. در ادامه استوار یکم نصیری و استوار یکم وظیفه قاسمی به تعقیب تبهکاران پرداختند که در جریان عملیات تعقیب و گریز با تیراندازی‌های آنان به شهادت رسیدند.

به دنبال این جنایت، تیمی از کارآگاهان پلیس آگاهی استان فارس تحقیقات گسترده برای شناسایی و دستگیری عاملان شهادت همکاران خود را آغاز کردند. سردار علی مؤیدی، فرمانده انتظامی استان فارس در این باره گفت: جنایتکاران، اعضای یک شبکه سرقت کابل‌های برق هستند که پس از تجسس های گسترده دستگیر شدند.

وی افزود: چهار عضو این شبکه در جریان بازجویی‌ها به چندین فقره سرقت کابل برق و شهادت دو مأمور وظیفه‌شناس پلیس اعتراف کردند. «بهرام»، سرکرده باند که 9 فقره سابقه کیفری دارد، در بازجویی‌ها به شلیک‌های مرگبار به سوی مأموران اعتراف کرد.

دستگیری دزد عابربانک‌ها در تهران

از چندی پیش شکایت‌های متعدد مردمی در ارتباط با این که هنگام دریافت پول از عابربانک، پول درخواستی آنها از دریچه خودپرداز خارج نشده و این مبلغ از حساب بانکی آنها کسر شده است، موضوع این شکایت‌ها در دستور کار ماموران انتظامی قرار گرفت.

سرهنگ شمس، رئیس کلانتری 148 انقلاب در ارتباط با این پرونده گفت: پس از ارجاع شکایت‌ها، واحد تجسس کلانتری با بررسی عابربانک‌هایی که پول مردم از آنها سرقت شده بود، متوجه شدند فرد سارقی با استفاده از چسب، مانع خروج پول مردم از دریچه شده، سپس در فرصت بعدی با تخریب خودپرداز، پول‌های باقیمانده را از این محل سرقت می‌کند.

رئیس کلانتری 148 انقلاب اضافه کرد: پس از جمع‌بندی اطلاعات یک هفته به صورت شبانه‌روزی خودپردازها تحت کنترل و مراقبت قرار گرفت و درساعات اولیه بامداد روز گذشته در بلوار کشاورز، هنگامی که فرد سارق قصد سرقت داشت دستگیر شد.

سرهنگ شمس عنوان کرد: با دستگیری متهم که یک جوان 23 ساله و کارگر کابینت‌سازی است، وی اعتراف کرد تاکنون 40 مرتبه با تخریب عابربانک‌ها، پول‌های باقیمانده مردم را سرقت کرده است. با اعتراف متهم، دستور قضایی در این ارتباط صادر و متهم برای ادامه تحقیقات دراختیار پلیس قرار گرفت تا در ارتباط با سوابق کیفری و شناسایی محل سرقت‌ها اقدام بعدی انجام شود.

دفاتر پلیس+10 در کاهش مبلغ خلافی خودرو نقشی ندارند



سرهنگ عباسعلی موحدی نژاد درگفتگو با خبرنگار مهر افزود: تمام اعتراضهای شهروندان سراسرکشور پس از ثبت ازطریق دفتر پلیس +10به صورت سیستمی به سایتی که درمرکز اجرائیات راهنمایی و رانندگی ایجاد شده، ارسال و توسط کارشناسان این مرکز در همان روز رسیدگی می شود. افراد معترض می توانند درهمان روز نتیجه رسیدگی را از طریق دفاتر پلیس +10 و یا تلفن همراه خود دریافت کنند.

رئیس مرکز اجرائیات پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا درباره احتمال ضریب خطا در انجام چنین کاری اظهارداشت: با توجه به اینکه هنوز نتوانستیم به صورت فراگیر و همه جانبه از تجهیزات الکترونیکی بهره برداری کنیم بنابراین ناگزیز هستیم تا فعلا به شکل سنتی این کار را ادامه دهیم.

وی با اشاره به راه اندازی سامانه اجرائیات راهنمایی و رانندگی گفت: قبل از راه اندازی این سامانه درصد خطاها بیشتر از اکنون بود اما راهنمایی و رانندگی ناجا روز به روز به سمت بهره برداری بیشتر از تجهیزات و کاهش ضریب خطا گام بر می دارد.

هزینه صدور گذرنامه برای افراد بالای 18 سال 500 هزار ریال است



سرهنگ محمود صادقی در حاشیه افتتاح مرکز صدور اسناد الکترونیکی نیروی انتظامی در شهرستان شهریار گفت: ‌از امروز که مرکز صدور گذرنامه های الکترونیکی افتتاح شد دیگر گذرنامه های غیر الکترونیکی صادر نمی شود، مگر در خواست هایی که در سیستم ثبت شده باشند.

وی افزود: گذرنامه های الکترونیکی برای هرنفرمتقاضی صادر می شود و شرایط ومحدودیت سنی نیز ندارد. برای صدور این نوع از گذرنامه باید مدارک مورد نیاز آن ارایه شود وهزینه گذرنامه برای افراد زیر18 سال 50 درصد زیر قیمت خواهد بود.

سرهنگ صادقی با اشاره به اینکه هزینه صدور گذرنامه برای افراد بالای 18سال 500 هزار ریال است افزود:‌ گذرنامه های دارای اعتبار تا زمان انقضا‌ی تاریخ آن قابل استفاده خواهد بود. درنگهداری گذرنامه های الکترونیکی باید تلاشهای ویژه ای صورت گیرد و در صورت مخدوش شدن و تا خوردن قابل استفاده نخواهد بود.

دالتون‌های سارق دستگیر شدند

حسین حسین‌زاده رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان اظهار داشت: در پی وقوع چند فقره سرقت در کارگاهها و انبار توسط چند نفربا صورت پوشیده و با تهدید سلاح سرد رسیدگی به موضوع دردستور کار پلیس قرار گرفت. با توجه به حساسیت موضوع مراتب به صورت ویژه در دستور کار ماموران اداره مبارزه با سرقت‌های به عنف این پلیس قرار گرفت.

وی افزود: ماموران با انجام تحقیقات لازم و به‌کارگیری شیوه‌های خاص علمی و شنیدن اظهارات مالباختگان و نگهبانان به این نتیجه رسیدند که همه سرقت‌ها توسط اعضای یک باند صورت گرفته است. با به‌کارگیری اقدامات ویژه پلیسی و تعقیب و مراقبت‌های محسوس و نامحسوس یکی از سارقان به هویت محمد ـ م ۲۰ساله شناسایی و طی عملیاتی در مخفیگاه خود دستگیر شد.

رئیس پلیس آگاهی استان گفت: در تحقیقات اولیه از متهم وی به انجام سرقت‌ها با همکاری برادر و دو دایی خود اقرار کرد. در این رابطه برادر وی به نام حمید _ م و دو دایی وی به نام‌های ابراهیم و اسماعیل _ ص طی یک عملیات ویژه پلیسی دستگیر شدند. این باند تاکنون به هفت فقره سرقت ازانبار‌ها و کارگاههای سطح شهر اقرار کردند و دربازرسی ازمخفیگاه آنان مقادیری اموال مسروقه نیز کشف و ضبط شد.

استقرار مرزبانان زن در مبادی ورودی

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین ذوالفقاری صبح چهارشنبه در حاشیه همایش فرماندهان مرزبانی کشور در پاسخ به خبرنگار مهر درباره مهمترین برنامه‌های سال آینده مرزبانی گفت: استقرار مرزبانان زن در مبادی ورودی رسمی از مهمترین برنامه‌های مرزبانی در سال آینده است.

وی ادامه داد: استفاده از امکانات الکترونیکی درمبادی رسمی، افزایش اقدامات اطلاعاتی واستفاده از سگ‌های موادیاب از دیگر برنامه‌های فرماندهی مرزبانی است.همچنین از اوایل سال آینده شناورهایی با کلاس بالا برای کنترل مرزهای دریایی وارد مرزبانی می‌شود.

فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی با اشاره به کنترل مرزها به شکل هوایی گفت: کنترل مرزها به شکل هوایی به خصوص با استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین هم اکنون در دو نقطه در شرق و جنوب کشور در حال تست است. پس از اتمام مرحله پایلوت در صورت موفقیت، از کنترل مرزها به شکل هوایی به عنوان یکی از روش‌های کنترل مرز استفاده می کنیم.

فریب دختران به بهانه استخدام

در تاریخ بیست و چهارم بهمن ماه، کارآگاهان پلیس آگاهی خراسان رضوی، یک فقره نیابت قضایی که از شیراز ارسال شده بود را دریافت کردند که برمبنای آن مرد ۴۵ساله ای با مشخصات اعلام شده به اتهام فریب دختران جوان تحت تعقیب قرار دارد.

متهم تحت تعقیب با معرفی خود به عنوان مدیرکارخانجات صنعتی درتهران و کرج چند دختر جوان را به بهانه ازدواج واستخدام در کارخانجات فریب داده و پس از ارتکاب جرایم متعدد متواری شده است اما براساس تحقیقات انجام شده احتمال می رود این مرد به مشهد گریخته باشد.

کارآگاهان پلیس آگاهی خراسان رضوی احتمال دادند که ممکن است متهم مذکور در یکی از هتل ها و یا مهمانپذیرهای مشهد، اقامت گزیده باشد. در تحقیقات مشخص شد که او از چند روز قبل در یکی از مهمانپذیرهای مشهد اقامت دارد بنابراین آنها با تحت نظر گرفتن متهم فراری متوجه شدند که وی با دختر جوان دیگری نیز قرار ملاقات گذاشته است.

کارآگاهان هنگامی که او در حال گفت وگو با دختر جوان بود ، وی را دستگیر کردند. وی خود را بی گناه نشان می داد و چنین وانمود می کرد که از هیچ چیز اطلاعی ندارد اما سرانجام وی به جرم خود اعتراف کرد.

راز فجیع‌ترین قتل شیراز

سردار «علی مویدی» فرمانده انتظامی استان فارس گفت: فجیع‌ترین قتل رخ داده شده در سال جاری به گونه‌ای بازتاب نگران کننده‌ای درجامعه داشت و امنیت و روان اجتماع را تحت تاثیر خود قرار داده بود که با تلاش‌های پیچیده واستفاده از ابزار علمی و فنی در کمترین زمان ممکن پرده از راز این جنایت هولناک برداشته شد.

وی با واکاوی این حادثه دلخراش افزود: این قاتل قصی القلب که خانمی میانسال به نام «فرنگیس» است با کشتن وسلاخی کردن جسد مقتول به نام«زهرا» با تهیه یک چمدان مسافرتی بخشی از جسد را در خیابان رها می‌نماید و در دفعات بعدی دیگر اجزای بدن وی را در نقاط مختلف شهر پراکنده کرده است. وی گفت: قاتل که سابقه دوستی با مقتول را دارد طلا و جواهرات وی را نیز به فروش رسانده و بخشی از زیورآلات مقتول نیز در منزل قاتل کشف شده است.

سردار مویدی افزود: قاتل بعد از کشتن مقتول جسد را یک شبانه روز دور از چشم شوهر و تنها فرزندش در حمام خانه خود نگهداری وسپس با تکه تکه کردن جسد مبادرت به انتقال قطعات بدن مقتول دربسته‌های مختلف به نقاط مختلف شهر کرده است.

فرمانده انتظامی فارس در تشریح خبر دستگیری باند سرقت به عنف نیز با فراخواندن سه متهم این پرونده به بررسی دلایل بروز و شیوه ارتکاب به جرم و نیز عملکرد پلیس در دستگیری این باند پرداخت. وی گفت: از چند ماه قبل شاهد بروز یکسری جرایم تجاوز به عنف در شیراز بودیم که با توجه به حساسیت موضوع، بلافاصله کار‌های پلیس آغاز و خوشبختانه بسیار زود به نتیجه رسید. وی با خطاب قرار دادن متهمان از آنان خواست تا علت ارتکاب به اعمال مجرمانه خود را بازگو نمایند.

«س – د» جوان 21 ساله فوق دیپلم است که علت جرایم خود را وسوسه شیطان، غرور و جوانی می‌داند.« ع – ب» دومین عضو این گروه شیطانی است. او جوانی 20 ساله و دانشجو حسابداری است که علت اعمال مجرمانه خود را هوس و...ع دانست. نفر سوم این باند « ش- ن» است که عدم آگاهی از قانون را علت اعمال مجرمانه خود دانست.

تجهیز تمام جاده ها به دوربین ثبت تخلفات/ ثبت 80 درصد تخلفات

سرهنگ عباسعلی موحدی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب گفت: در حال حاضر از دوربینهای ثبت تخلفات در محورهای مواصلاتی درون و برون شهری تهران -قم، تهران- اصفهان، تهران- شیراز، تهران- کرج، تهران ـ قزوین و بسیاری از محورها استفاده می شود. در بسیاری از محورهای برون شهری مانند تهران – مشهد نیز این تجهیزات در دو لاین رفت و برگشت نصب شده که در آینده نزدیک محورهای باقیمانده کشور نیز به این دوربینها مجهز می شوند.

رئیس مرکز اجرائیات پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا اظهار کرد: علاوه بر تهران در شهرهای بزرگی مانند مشهد، اصفهان، شیراز، کرمان و تبریز دوربین نصب شده است. وی همچنین با اشاره به استفاده از دستگاههای "هند هلد یا پی دی ای" برای ثبت تخلفات رانندگی گفت: این دستگاهها به صورت آزمایشی و پایلوت در تهران مورد استفاده قرار گرفته و پس از موفقیت در شهرستانها نیز گسترش می یابد.

سرهنگ موحد نژاد با اشاره به تفاوت جاده های که درآنها دوربین نصب شده با جاده هایی که دوربین ثبت تخلفات ندارند، گفت: تا زمانی که در جادهها دوربین نصب نشده بود پلیس تنها در چند نقطه می توانست حضور داشته باشد و درصدی از تخلفات را خصوصاً در جاده های پرتردد ثبت کند. در گذشته تنها حدود 20 تا 30 درصد تخلفات جاده ای از سوی پلیس ثبت می شد اما اکنون بیش از 80 درصد تخلفات رانندگی از طریق دوربین ثبت می شود.

قتل هولناک پدر و مادر در مقابل دیدگان 2 پسربچه

صبح پنجشنبه مرد میانسالی وحشت‌زده با مأموران پلیس تهران تماس گرفت و از جنایت هولناکی پرده برداشت. «من از بیرجند تماس می‌گیرم و دقایقی قبل خواهرزاده 10 ساله‌ام از حوالی جاجرود تلفنی به من خبر داد که برادر بزرگش-علی - پدر و مادر شان را در خانه با شلیک چند گلوله به قتل رسانده و اجسادشان را به آتش کشیده و فرار کرده است».

پس از این تماس گروهی از مأموران کلانتری بومهن – شرق تهران – بلافاصله راهی خانه مورد نظر شدند. محمد 10 ساله به مأموران گفت: دیشب برادرم علی – 30 ساله – که به تازگی از همسرش جدا شده و با ما زندگی می‌کرد به خانه آمد و بی‌دلیل با پدر و مادرم درگیر شد. سپس با طناب دست و پای من و برادر 5 ساله‌ام را بست و در مقابل چشمانمان با شلیک چند گلوله پدر و مادرمان را کشت اما یک گلوله نیز به پای خودش خورد که مجروح شد، بعد هم اجساد را به حیاط خانه برد و به آتش کشید سپس در باغچه دفن کرد. چند ساعت بعد به سختی و با کمک برادرم توانستم دستم را باز کرده و تلفنی این حادثه هولناک را به دایی‌ام خبر دادم.

بدین‌ترتیب با اعلام موضوع به محمد شهریاری – بازپرس کشیک ویژه قتل – وی همراه تیمی از کارآگاهان به محل حادثه رفت. از آنجا که احتمال می‌رفت عامل جنایت برای مداوای پای مجروحش به بیمارستان مراجعه کرده باشد کارآگاهان به تحقیق در این شاخه عملیاتی پرداختند و سرانجام متهم را در یکی از بیمارستان‌های تهران شناسایی و دستگیر کردند.

وی به مسئولان بیمارستان گفته بود به علت اصابت گلوله اشتباهی هنگام شکار حیوانات مجروح شده است. مرد جنایتکار هنوز انگیزه جنایت هولناکش را فاش نکرده است.