تعرفه جرائم اضافه ساخت در آذربایجان غربی 20 برابر افزایش یافته است

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، جواد محمودی صبح چهارشنبه در جلسه بررسی وضعیت ساخت و سازهای شهری و تخلفات ساختمانی آذربایجان غربی ضمن تشریح روند برخورد با تخلفات ساخت و ساز های غیر مجاز در استان، افزود: شورای اسلامی شهر ارومیه تعرفه جرایم اضافه ساخت را تا 20 برابر افزایش داده که با اجرای آن تا میزان قابل توجهی از تخلفات ساختمانی جلوگیری می شود.

وی با بیان اینکه در برخورد با تخلفات در ساخت و ساز قوانین کامل و روشنی تصویب شده است، اظهار داشت: باید با شناسایی علل موثر در بروز چنین پدیده ای و با قاطعیت در اجرای قوانین با متخلفان و افراد سودجو که آسیبهای جدی بر نظام ساخت و ساز و مدیریت شهری وارد می کند، برخورد کرد.

معاون امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی خاطر نشان کرد: سازمان مسکن و شهرسازی، شهرداری و سازمان نظام مهندسی به عنوان نهادهای مسئول در نظارت بر روند احداث مسکن باید با حساسیت بیشتری بر روند ساخت و سازها نظارت کرده و موارد تخلف را به مراجع قضایی و قانونی ارجاع دهند تا با اعمال قانون از رشد چنین معضل شهری جلوگیری شود .

خلیل محبت خواه مدیرکل مسکن و شهرسازی آذربایجان غربی نیز در این جلسه افزود: سودجویان با ساخت و سازهای غیر مجاز علاوه بر تخریب اراضی با ارزش زراعی و باغات در خارج از شهرها و ایجاد نابسامانی و ناهمگونی در داخل شهرها نظام مدیریت شهرسازی را با معضلات جدی مواجه می کند.

موضوع ساخت و سازهای غیر مجاز در طی چند جلسه بطور دقیق و کارشناسی بررسی شده و تدابیر لازم برای مقابله با عوامل موثر در بروز این معظل شهری اتخاذ شود.