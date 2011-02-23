به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، سعید رحیمی توسعه فعالیتهای اقتصادی و ترانزیتی را در گرو موجودیت پایدار در منطقه آزاد چابهار دانست و گفت: موقعیت ویژه بندر چابهار در حاشیه جنوبی کشور، امکان برقراری ارتباط کشورهای آسیای میانه با سایر کشورهای حوزه خلیج فارس، مجاورت با کشورهای هند، پاکستان و افغانستان شرایط قابل ملاحظه ای را برای توسعه فعالیت های بازرگانی و ترانزیت کالاها فراهم نموده است.
مدیرعامل منطقه آزاد چابهار افزود: تدوین برنامه های صحیح و لزوم نگاه عمیق از منظر دولتمردان و کارشناسان اقتصادی موجب خواهد شد نه تنها چابهار بلکه اقتصاد کشور با بهره گیری در بخش حمل و نقل و ترانزیت بین المللی جایگزین مناسبی برای برون رفت از اقتصاد وابسته به صنایع نفتی باشد.
وی احداث راه آهن چابهار را اساسی ترین زیرساخت و دغدغه اصلی منطقه دانست و اظهار داشت: با تکمیل مراحل ساخت این پروژه، تحول اقتصادی عظیمی در سطوح منطقه ای و ملی در انتظار چابهار خواهد بود.
رحیمی جاذبههای طبیعی چابهار را به عنوان بخشی از ویژگیهای منحصر بفرد گردشگری در این منطقه دانست و گفت: شرایط آب و هوایی مناسب در تمام طول سال، عمق کم و شیب مناسب بستر دریا این امکان را فراهم میکند که یک فرد بتواند مسیری دو کیلومتری در بستر دریا را پیاده طی کند.
وی افزود: تلاطم کم و مواج نبودن دریا به همراه عمق یک دست آب از ویژگیهای خاص این منطقه است که مورد توجه و علاقه گردشگران سلامت قرار گرفته است.
رحیمی برنامههای کوتاه مدت این سازمان را به دو بخش تقسیم کرد و گفت: جذب گردشگر بومی از استان و توجه به جذب سرمایههای داخلی و خارجی از اصلیترین اولویتهای کاری این سازمان است.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار در خصوص ارائه تسهیلات گردشگری در منطقه به کارمندان استانی گفت: این سازمان شرایطی همچون تقسیط در هزینههای اقامتی را برای کارمندان دولتی مستقر در استان فراهم نموده است تا از جاذبههای گردشگری چابهار دیدن کنند.
وی در اشاره به طرحهای عمرانی موجود در منطقه گفت: احداث و تقویت خطوط زمینی از اولویتهای مهم این سازمان در حوزه خدمات عمرانی است که طرح تعریض و دو باند شدن مسیر چابهار به زاهدان از جمله این طرحها خواهد بود.
رحیمی افزود: با اجرای این طرح، امکان ترانزیت کالاهای بازرگانی در این مسیر بیش از پیش فراهم خواهد شد.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار گفت: تشویق سرمایهگذاران بومی به سرمایهگذاری در این منطقه؛ روند توسعه سرمایهگذاریهای بینالمللی را تسهیل خواهد کرد.
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