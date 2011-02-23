به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، سعید رحیمی توسعه فعالیت‌های اقتصادی و ترانزیتی را در گرو موجودیت پایدار در منطقه آزاد چابهار دانست و گفت: موقعیت ویژه بندر چابهار در حاشیه جنوبی کشور، امکان برقراری ارتباط کشورهای آسیای میانه با سایر کشورهای حوزه خلیج فارس، مجاورت با کشورهای هند، پاکستان و افغانستان شرایط قابل ملاحظه ای را برای توسعه فعالیت های بازرگانی و ترانزیت کالاها فراهم نموده است.

مدیرعامل منطقه آزاد چابهار افزود: تدوین برنامه های صحیح و لزوم نگاه عمیق از منظر دولتمردان و کارشناسان اقتصادی موجب خواهد شد نه تنها چابهار بلکه اقتصاد کشور با بهره گیری در بخش حمل و نقل و ترانزیت بین المللی جایگزین مناسبی برای برون رفت از اقتصاد وابسته به صنایع نفتی باشد.

وی احداث راه آهن چابهار را اساسی ترین زیرساخت و دغدغه اصلی منطقه دانست و اظهار داشت: با تکمیل مراحل ساخت این پروژه، تحول اقتصادی عظیمی در سطوح منطقه ای و ملی در انتظار چابهار خواهد بود.

رحیمی جاذبه‏های طبیعی چابهار را به عنوان بخشی از ویژگی‏های منحصر بفرد گردشگری در این منطقه دانست و گفت: شرایط آب و هوایی مناسب در تمام طول سال، عمق کم و شیب مناسب بستر دریا این امکان را فراهم می‏کند که یک فرد بتواند مسیری دو کیلومتری در بستر دریا را پیاده طی کند.

وی افزود: تلاطم کم و مواج نبودن دریا به همراه عمق یک دست آب از ویژگی‏های خاص این منطقه است که مورد توجه و علاقه گردشگران سلامت قرار گرفته است.

رحیمی برنامه‏های کوتاه مدت این سازمان را به دو بخش تقسیم کرد و گفت: جذب گردشگر بومی از استان و توجه به جذب سرمایه‏های داخلی و خارجی از اصلی‏ترین اولویت‏های کاری این سازمان است.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار در خصوص ارائه تسهیلات گردشگری در منطقه به کارمندان استانی گفت: این سازمان شرایطی همچون تقسیط در هزینه‏های اقامتی را برای کارمندان دولتی مستقر در استان فراهم نموده است تا از جاذبه‏های گردشگری چابهار دیدن کنند.

وی در اشاره به طرح‏های عمرانی موجود در منطقه گفت: احداث و تقویت خطوط زمینی از اولویت‏های مهم این سازمان در حوزه خدمات عمرانی است که طرح تعریض و دو باند شدن مسیر چابهار به زاهدان از جمله این طرح‏ها خواهد بود.

رحیمی افزود: با اجرای این طرح، امکان ترانزیت کالاهای بازرگانی در این مسیر بیش از پیش فراهم خواهد شد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار گفت: تشویق سرمایه‏گذاران بومی به سرمایه‏گذاری در این منطقه؛ روند توسعه سرمایه‏گذاری‏های بین‏المللی را تسهیل خواهد کرد.