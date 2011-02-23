به گزارش خبرنگار مهر، نصیرپور عضو کمیسیون اجتماعی و یکی از طراحان استیضاح وزیر نیرو با اشاره به صحبت هایی که با لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی درباره قرائت اعلام وصول استیضاح وزیر نیرو، انجام شده است گفت: استیضاح وزیر نیرو محورهای زیادی دارد که از جمله آن می توان به تغییرات نامناسب در مدیریت ها، بی برنامگی در وزارتخانه، عدم اجرای تعهدات، ناتوانی فنی وزارتخانه در انجام وظایف اشاره کرد.

وی افزود: استیضاح وزیر نیرو تا دقایقی دیگر در صحن علنی مجلس اعلام وصول می شود.

نصیرپور اعلام کرد: استضیاح وزیر نیرو با 43 امضا به هیئت رئیسه داده شد و ثروتی، حاج اصغری، زمانی، موسوی، رضا حسینی و خودم از جمله طراحان و امضا کنندگان این استیضاح هستیم.