به گزارش خبرنگار مهر، امیر پوررحمانی، تهیه‌کننده مجموعه تلویزیونی "آسمان همیشه ابری نیست" هفته گذشته اعلام کرد این مجموعه مخاطبان زیادی دارد و توانست رضایت آنها را جلب کند. او تاکید کرد در ساعت پخش این مجموعه بسیاری ماهواره‌ها را خاموش می‌کردند.

- داود میرباقری سرانجام به دعواها درباره چگونگی نشان دادن تصویر چهره حضرت ابوالفضل (ع) پایان داد و صحنه‌های مربوط به این حضرت را به طور نامشخص در مه به تصویر کشید. پس از طرح موضوع به تصویر کشیده شدن چهره حضرت ابوالفضل (ع) در مجموعه تلویزیونی "مختارنامه" و انتشار تصاویر کاوه فتوحی بازیگر نقش این حضرت در رسانه‌ها، اظهارنظرهای مختلف درباره پخش آن تصاویر از تلویزیون مطرح شد.

این اظهارنظرها تا جایی پیش رفت که برخی مراجع عظام نیز در این باره اظهارنظر کردند و برخی نظر موافق و برخی نظر مخالف خود را در این رابطه اعلام کردند.

- مهدی لبیبی، مدیر اداره کل پژوهش‌ معاونت صدا در گفتگو با خبرگزاری مهر تاکید کرد رادیو پیام در ایام نوروز ویژه مسافرت‌های نوروزی می‌شود و لحظه به لحظه اطلاع‌رسانی درباره ترافیک جاده‌ها، هواشناسی و ... می‌کند.

- برنامه "فیتیله جمعه تعطیله" جمعه و دوشنبه 29 بهمن‌ماه و دوم اسفندماه در حالی با آرم زنده از شبکه دو پخش شد که عمو فیتیله‌ای‌ها از این برنامه خداحافظی کرده بودند و نمایش‌های قدیمی روی آنتن رفت.

از قرار تهیه‌کننده برنامه بدون اهمیت دادن به این مسئله که فیتیله‌ای‌ها از برنامه رفته‌اند در یک رفتار غیر حرفه‌ای، غیر اخلاقی و غیر هنری برنامه را روی آنتن برد و این در حالی است که برنامه از نقطه آغاز تا پایان کارگردانی می‌شود. این برنامه‌ها بارها روی مسئله آموزش تاکید می‌کند و مرتب به بچه‌ها می‌گوید نباید دروغ بگویند، اما نکته جالب این است که آدم‌ بزرگ‌ها هر زمان که بخواهند می‌توانند به راحتی دروغ بگویند.

- منوچهر زنده‌دل، گوینده حضرت ابوالفضل (ع) در سریال "مختارنامه" تاکید کرد من شخصیت‌‌های مذهبی مختلفی را گویندگی کرده‌ام، اما حضرت ابوالفضل (ع) با توجه به این که در باورهای ما یک حس دیگری در مورد آزادگی و ازخودگذشتگی ایشان وجود دارد، کار را متفاوت می‌کرد. من با تمام وجود سعی خود را کردم تا در حدود دو پلانی که نقش حضرت عباس (ع)‌ در مجموعه "مختارنامه" وجود داشت و من باید به جای ایشان صحبت کنم، حق مطلب ادا شود.

- ابوالفضل جلیلی ساخت یکی از فیلم‌های نوروزی شبکه چهار را بر عهده دارد. این کارگردان که بعد از سال‌ها قرار است فیلمی را برای نوروز تلویزیون بسازد، گفت: واقعیت این است که برخورد انسانی و هنرمندانه‌ مدیر شبکه‌ چهار که به عقیده‌ من در بین شبکه‌های تلویزیونی فرهنگی‌تر است و همچنین رحمان سیفی‌آزاد، مدیر گروه فیلم و نمایش، این انگیره را در من ایجاد کرد که با حضور جوانانی که تاکنون فرصت بروز نداشتند، فیلمی بسازم.

- رضا رضایی، مدیر روابط عمومی معاونت صدای سازمان صدا و سیما دلیل مشکلات امواج رادیویی در این روزها را تغییر فرکانس شبکه‌ها ذکر کرد که به زودی این مشکل برطرف می‌شود. او تاکید کرد: در راستای افزایش کیفیت و دسترسی آسان به شبکه‌های مختلف رادیو در سراسر کشور فرکانس‌ها تغییر می‌کند.

- محمد صادق مقدسی، مدیر کل طرح و برنامه و نظارت معاونت صدای سازمان صدا و سیما در گفتگو با خبرگزاری مهر تاکید کرد برنامه‌های طنز مفرح در ایام نوروز در شبکه‌ های رادیویی افزایش می‌یابد. علاوه بر آن با مراکز استان‌ها ارتباط برقرار می‌شود و آنها به معرفی آیین‌های نوروزی‌شان می‌پردازند.

- محمد حمیدی مقدم هم سال‌ها تهیه برنامه "سینما چهار" را برعهده داشته، اعلام کرد قصد برگشتن به این برنامه را ندارد. او تاکید کرد مستند چهار برای ایام نوروز مستندهای جذابی برای پخش در نظر گرفته است.