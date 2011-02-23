دستگاه قضا ایران باید الگوی دستگاه قضایی جهان شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید ابراهیم رئیسی صبح چهارشنبه در نشست کارشناسان برنامه ریزی دادگستری‌های سراسر کشور با بیان اینکه حرت قوه قضائیه نیازمند برنامه ریزی است، گفت: برنامه ریزی هم نیازمند داشتن اطلاعات و گزارش‌های واقعی، میزان دسترسی به عدالت در جامعه، عملکرد دادسراها، اطاله دادرسی و ... است تا تحلیلگران و کارشناسان در حوزه برنامه ریزی بتوانند با وضع موجود در مورد آینده برنامه ریزی کنند.

وی افزود: برنامه ریزی در اتاق فکر 100 درصد با شکست مواجه می‌شود زیرا باید برنامه ریزی‌ها تمام اجزای سازمان را درگیر کند.

معاون اول قوه قضائیه با بیان اینکه مدیریت استراتژیک می‌گوید سازمانی که در آن برنامه نداشته باشد ماند کشتی بی‌ ناخدا است، گفت: به عنوان مثال سیستم برنامه ریزی دستگاه قضا می‌گوید باید در سال آینده یک بودجه جهشی به دستگاه قضا اختصاص یابد تا از مشکلات بودجه‌ای خارج شود و اگر این بودجه جهشی باشد این امکان را به برنامه ریزی می‌دهد که برنامه‌های آینده را به درستی تحلیل و برنامه ریزی کند.

حجت‌الاسلام رئیسی برنامه ریزی با پشتوانه علمی و نظری همراه با واقعیت را از مهمترین چارچوب‌های برنامه ریزی عنوان کرد و افزود: اگر برنامه‌ها با پشتوانه علمی و نظری نباشد دچار آسیب شده و مدیران براساس سلایق خود عمل می‌کنند.

وی افزود: کارشناسان و مدیران برنامه ریزی باید حتماً اسناد بالادستی را در برنامه‌های خود لحاظ کنند که می توان به سیاست‌های کلی نظام یا طرح تحول اداری که ابلاغیه از سوی مقام معظم رهبری است، اشاره کرد.

معاون اول قوه قضائیه با بیان مثالی برای کارشناسان در حوزه برنامه ریزی اظهار داشت: مثلاً در موضوع پیشگیری از وقوه جرم باید طوری برنامه ریزی کنیم تا موضوع پیشگیری از وقوع جرم پررنگ‌تر شده که به واسطه آن قضاوت کمتر و بار فعالیت‌های دستگاه قضا نیز کاهش می‌یابد. همچنین نظارت و بازرسی‌ها در سازمان بازرسی گسترده‌تر و فعالیت‌ها نیز عملی‌تر شود تا آسیب‌ها در دستگاه‌های دولتی کاهش یابد.

وی افزود: گسترش صلح و سازش در دادگاه‌ها توسط قضات موجب می‌شود تا تعداد پرونده‌ها کاهش یابد و این موجب کاهش اطاله دادرسی هم است.

معاون اول قوه قضائیه مهمترین مسئله بعد از برنامه ریزی قوی را اجرای برنامه‌ها عنوان کرد و افزود: اگر عزم عملی برای اجرای برنامه‌ها نباشد تمامی برنامه‌ها هیچ سود و منفعتی ندارد. باید برای اجرای برنامه‌ها ضمانت اجرایی تعریف شود تا همزمان برنامه‌ها پیگیری، نظارت و ارزشیابی شود.

حجت‌الاسلام رئیسی افزود: همچنین همت مدیران در اجرای برنامه‌ها همیشه 60 درصد موفقیت برنامه‌ها را به همراه داشته است و باید تلاش کنیم تا برنامه‌ها اجرایی شود.

وی ایجاد نظارت دقیق‌تر توسط دیوان عالی کشور در عملکرد قضات، ایجاد معاونت پیشگیری از وقوع جرم و همچنین تقویت نظارت بر دستگاه‌های قضائی را از اولویت‌های قوه قضائیه عنوان کرد و افزود: در دنیایی که جامعه اسلامی ایران به یک الگو تبدیل شده دستگاه قضائی هم باید الگوی دستگاه قضائی جهان اسلام و سایر حکومت‌ها باشد.