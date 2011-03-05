جوانان ایلام همچنان در حسرت ساخت دانشکده نفت و گاز

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، استان ایلام دارای 11 درصد ذخائر گاز و چهار درصد ذخائر نفت کشور است و هم اکنون پروژه های مختلفی از جمله پالایشگاه گاز ایلام، پتروشمی ایلام، پتروشمی دهلران، منطقه نفتی چشمه خوش، مناطق نفتی مهران و...در این استان در حوزه نفت و گاز در حال اجراست.

با توجه به مشکل بیکاری استان ایلام، توسعه بخش نفت و گاز استان ایلام هم در جهت حفظ منافع ملی و هم اشتغال جوانان استان ایلام امری ضروری است.

یکی از موارد بسیار مهم اشتغال جوانان استان ایلام در بخش نفت و گاز کسب مدارک علمی مرتبط با این حوزه برای اشتغال است، چراکه در حال حاضر در بسیاری از پروژه های نفتی و گاز در ایلام از نیروی غیر بومی استفاده می شود.

برای این کار نیز دولت چند سال پیش اقدام به ساخت دانشکده نفت و گاز در استان ایلام کرد و هم اکنون این پروژه بعد از گذشت چند سال نیمه کاره مانده است.

جوانان استان ایلام هم اکنون در حسرت ساخت این دانشکده برای تحصیل، کسب علم و همچنین اشتغال در بخش پروژه های نفت و گاز استان ایلام هستند.

رئیس دانشگاه ایلام در ارتباط با موضوع جلسه با وزیر نفت گفت: وزارت نفت جهت تکمیل دو ساختمان دانشکده نفت و گاز و فنی و مهندسی دانشگاه ایلام بودجه ای را به این دانشگاه اختصاص می دهد .

طاهر علی محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اضافه کرد: در جلسه ای که با حضور وزیر نفت و دو تن از نمایندگان استان ایلام در مجلس شورای اسلامی برگزار شد، وزرات نفت در آینده اعتباراتی را به صورت مشروط برای تکمیل دو دانشکده نفت و گاز و همچنین فنی و مهندسی دانشگاه ایلام به این دانشگاه اختصاص می دهد .

رئیس دانشگاه ایلام گفت: وزیر نفت اعلام کرد در صورتیکه تخصیص بودجه علاوه بر بودجه سالانه دانشگاه منع قانونی نداشته باشد، از سوی معاونت برنامه ریزی این وزاتخانه در آینده ای نزدیک بودجه ای را برای تکمیل این بخش از دانشگاه در نظر می گیریم .