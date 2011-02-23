مجلس شورای اسلامی 11 قانون قضایی دوره ستمشاهی را لغو کرد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی روز چهارشنبه در بررسی لایحه نظارت بر رفتار قضات 14 قانون بر اساس ماده 57 (ماده پایانی) این لایحه، از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، تمامی قوانین و مقررات زیر ملغی می باشد.

1- ماده 113 قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب 27/4/1307

2- مواد 21، 23، 28 و 31 قانون استخدام قضات و صاحب منصبان پارکه و مباشرین ثبت اسناد مصوب 28/12/1306

3- ماده یک قانون مراجع به محاکمه انتظامی مصوب 6/11/1307

4- قانون صلاحیت محکمه انتظامی مصوب 13/8/1309

5- ماده 51 قانون تسریع محاکمات اصلاحی مصوب 6/10/1315

6- ماده 4 قانون اصلاح پاره ای از مواد قانون تکمیل قانون استخدام قضات مصوب 11/10/1317

7- مواد 30 و 33 لغایت 43 لایحه اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات مصوب 14/12/1333

8- مواد یک بندهای ج، و، ه، 2 و 3 قانون متمم سازمان دادگستری و اصلاح قسمتی از لایحه قانونی اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات مصوب 17/6/1335

9- ماده 3 راجع به تجدید نظر کردن در احکام دادگاه عالی انتظامی قضات مصوب 9/10/1337

10- مواد 2 و 6 لایحه قانونی راجع به اصلاح بعضی مواد لوایح قانون مربوط به اصول تشکیلات دادگستری مصوب 21/2/1339

11- مواد 26 و 27 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356

12- لایحه قانونی تعیین مرجع تجدید نظر و اعاده دادرسی نسبت به احکام دادگاه عالی انتظامی قضات مصوب 24/3/1358

13- بند 5 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 28/12/1373

14- قانون رسیدگی به صلاحیت قضات مصوب 17/2/1376.