بررسی ایراد شورای نگهبان به دو طرح و لایحه

به گزارش خبرنگار مهر، در لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون تجدید نظر شده کیوتو درباهر ساده و هماهنگ سازی تشریفات گمرکی نمایندگان برای تامین نظر شورای نگهبان مقرر کردند هرگونه اعمال اصلاحات در بندهایی از این لایحه که در رابطه با دولت باشد منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی است.

در طرح اصلاح الگوی مصرف انرژی نیز مجلس 3 ایراد شورای نگهبان را به مواد 9، 39، و 49 بررسی کرد.

در مواد 39 و 49 وظایفی بر عهده شرکت ملی گاز ایران گذاشته شده بود که به دلیل روشن نبودن اساسنامه آن مورد ایراد شورای نگهبان واقع شد از این رو برای تامین نظر این شورا وزارت نفت جایگزین شرکت ملی گاز ایران شد.

در ماده 9 نیز اصلاح عبارتی صورت گرفت.