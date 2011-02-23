به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، بر اساس ماده 13 قانون حمایت از آزادگان مدت اسارت برای عموم آزادگان اعم از اینکه قبل از اسارت در دستگاه ها شاغل بود هاند و یا بعد از اسارت شاغل شده اند به اندازه هر یک سال اسارت مشمول مزایای 2 سال خدمت قرار می گیرند. در طرح استفساریه مجلس سئوال شده بود آیا ماده 13 قانون حمایت از آزادگان مصوب 1368 شامل حقوق و مزایای دوران اسارت همه آزادگان اعم از شاغلین و غیر شاغل می شود که پاسخ مثبت بود.

این طرح از نظر شورای نگهبان دارای ابهام تلقی شده بود که مجلس برای تامین نظر شورای نگهبان مقر کرد ماده 13 قانون حمایت از آزادگان مصوب 13 آذر 1368 شامل حقوق و مزایای دوران اسارت همه آزادگان اعم از شاغل و افراد غیر شاغلی که قبل از اسارت در هیچ یک از دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8 مهر 1386 شاغل نبوده اند، می شود.

ابوترابی فرد که ریاست بخشی از جلسه علنی امروز مجلس را بر عهده داشت پس از بررسی ایراد شورای نگهبان گفت: اخوی بزرگوار می فرمود شما آزادگان در اردوگاه های عراق یک جمهوری اسلامی تشکیل دادید فقط پرچم جمهوری اسلامی را نداشتید و این افتخاری برای آزادگان بود.