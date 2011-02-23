ایمپلنتهای وارداتی موجود استانداردند/ واردات ایمپلنت چینی صحت ندارد

دکتر باقر شهنی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فعالیت دندانپزشکان برای کاشت دندان افزود: تمامی دندانپزشکان عمومی و متخصص که در سراسر کشور دوره های آموزشی ایمپلنت (کاشت دندان) را در انجمن ها، دانشکده ها و موسسات دارای تائیدیه از وزارت بهداشت می گذرانند، مجاز به ارائه طرح درمان ایمپلنت به بیماران مراجعه کننده هستند.

وی با اشاره به اینکه ایمپلنتهای موجود در بازار ایران که از سوی کمپانیهای مختلف وارد شده اند و توسط دندانپزشکان اعم از متخصص و عمومی مورد استفاده قرار می گیرند باید دارای مجوز واردات از اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت و همچنین نشان هولوگرام محصول از مراکز ذیصلاح باشند، گفت: برای تائید نظارت بر واردات آن ، دندانپزشکان یا بیماران می توانند به نشانی اینترنتی www.imed.ir مراجعه و تائیدیه مجوز واردات ایمپلنت را مشاهده کنند. ایمپلنت باید دارای نشان هولوگرام محصول از مراکز ذیصلاح باشند.

رئیس هیئت مدیره انجمن دندانپزشکان عمومی ایران در خصوص واردات ایمپلنتهای چینی گفت: ایمپلنتهای موجود توسط شرکت های دندانپزشکی از کشور کره جنوبی وارد می شوند و استانداردهای مورد نظر تحت نظارت وزارت بهداشت ایران را دارا هستند و تا کنون هیچ شرکتی اقدام به وارد کردن ایمپلنت چینی به کشور نکرده است.

به گفته شهنی زاده، انجمن ایمپلنتولوژی در ایران فعلا در شرف تاسیس بوده و تاکنون هیئت مدیره آن انتخاب نشده که فعالیت رسمی خود را آغاز کند. همچنین انجمن دندانپزشکان عمومی ایران تا این زمان در تاسیس انجمن ایمپلنتولوژی هیچ گونه دخالت یا نظارتی نداشته است.

وی همچنین از مسئولان انجمن ها، مدیران شرکت ها و مسئولان ناظر در بخشهای دولتی درخواست کرد در صورت اظهار نظر در خصوص طرح درمان ایمپلنت (کاشت دندان) منافع ملی و حرفه ای و سلامت عمومی را در اولویت قرار داده و افکار عمومی را با اطلاع رسانی درست روشن و هدایت کنند.

رئیس هیئت مدیره انجمن دندانپزشکان عمومی گفت: تمامی همکاران متخصص و دندانپزشکان عمومی در سراسر کشور خود را موظف می دانند که در درمان بیماران با ایمپلنت قطعا از ایمپلنت های استاندارد استفاده کنند و تمامی شرکتهای تجاری موظفند ایمپلنت خود را از طریق مجوز و تحت نظارت اداره کل تجهیزات پزشکی وارد کنند که این امر تا کنون تحقق یافته است.