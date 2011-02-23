بحران خاورمیانه مانع از حضور مهمانان عرب در گنگره قلب شد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمدجواد زیبایینژاد روز چهارشنبه در حاشیه آغاز به کار کنگره قلب و عروق خاورمیانه در جزیره کیش به خبرنگاران گفت: در پنج دوره برگزاری این کنگره کمترین کمک از سوی وزارت بهداشت انجام شده است.
وی با اعلام اینکه همواره از وزیر و سایر معاونان و مسئولان این وزارتخانه برای حضور در این کنگره دعوت کردهایم، افزود: متاسفانه هیچوقت پاسخ مثبت جهت شرکت مسئولان وزارت بهداشت در این کنگره دریافت نکردیم.
زیبایی نژاد از معاونت تحقیقات و فناوری ریاست جمهوری به لحاظ حمایتهای معنوی در برگزاری این کنگره تقدیر کرد و گفت: برگزاری کنگره قلب و عروق خاورمیانه به صورت خودجوش و غیر دولتی انجام میشود.
وی در ادامه همچنین با توجه به شرایط سیاسی منطقه خاورمیانه اظهار داشت: متاسفانه در کنگره امسال مهمانان ما از تونس، مصر، کویت و عربستان نتوانستند در کنگره حاضر شوند.
رئیس کنگره قلب و عروق خاورمیانه از حضور مهمانان اروپایی و آمریکایی در کنگره خبر داد و گفت: از دو سال پیش با بنیاد پژوهشهای قلب و عروق آمریکا موافقت نامهای امضا کردیم که در برگزاری این کنگره از طریق ویدئوکنفرانس به صورت زنده با آنها در ارتباط باشیم.
وی با اعلام اینکه در کنگره امروز نزدیک به 140 مقاله به صورت پوستر و همچنین 40 سخنرانی ارایه میشود، افزود: در کنگره امسال برای دومین مرتبه دستیاران قلب و عروق به شکل کلاسهای آموزشی در این کنگره شرکت میکنند.
زیبایی نژاد همچنین از ارایه داروهای جدید در زمینه آنتیپلاکتها و روشهای درمانی آنژیوپلاستی برای عروق غیرقلبی در کنگره امسال خبر داد و گفت: آخرین روشهای درمانی بیماریهای آئورت و آخرین نوع استنتهای دارویی در این کنگره عرضه میشود.
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