سری جدید تراکتورهای کم مصرف رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، ابوالفتح ابراهیمی مدیرعامل گروه صنعتی تراکتورسازی ایران بعد از ظهر چهارشنبه در حاشیه رونمایی از این محصولات گفت: محصولات ITM475 و ITM485 و NEW285 در دو نوع تک و دو دیفرانسیل، با توان بالا و مصرف سوخت کمتر، توسط متخصصان شرکت تراکتورسازی ایران طراحی و تولید شده که با قابلیتها و ویژگیهای منحصربه فرد در واحد فنی و توسعه تراکتورسازی ایران طراحی و تولید شده اند.
ابراهیمی افزود: تکنولوژی پیشرفته و جدید این محصولات ساخت همین واحد بوده و نمونه و مشابهی از این محصولات وجود ندارد.
وی توان این دو محصول را 75 ، 82 و 85 اسب بخار و جزوء تراکتورهای متوسط عنوان کرد و گفت: برای طراحی این محصولات یک سال زمان تحقیقاتی صرف شده است.
ابراهیمی در مورد هزینه های صرف شده برای این نوآوری نیز اظهار داشت:160 میلیارد ریال هزینه طراحی و تولید این سری جدید بوده است.
مدیرعامل گروه صنعتی تراکتورسازی ایران با اشاره به افزایش باک مخزن سوخت این تراکتورها از 80 به 130 لیتر گفت: ارگونومی بهتر پدالهای ترمز و کلاچ این نوع تراکتورها این امکان را فراهم می سازد که ضمن فشار کمتر نتیجه بهتری از لحاظ کنترل تراکتور داشته باشد و ضمناً اهرم بندی پدالهای کلاچ و ترمز ضمن سادگی از هزینه پایین تری برخوردار است.
ابوالفتح ابراهیمی افزایش وزن و در نتیجه بهبود 25 درصدی کشش، دیجیتالی شدن سیستم های برقی و نشانگرها، دسترسی آسان به موتور و سایر اجزاء برای سهولت تعمیر و سرویس، سیستم خنک کاری با قابلیت کار در بالای50 درجه سانتیگراد، شیر هیدرولیک دو طرفه، موقعیت مناسب و دید بهتر جلو راننده و ... را از دیگر مزیتهای محصول جدید ارائه شده دانست.
وی با اشاره به اینکه نصب فرانت لودر بدون محدودیت و همچنین مقاومت آکسل جلو برای تحمل فرانت لودر نصب شده نسبت به تراکتور قبلی در این محصولات اضافه کرد: نصب کابین با امکان آویز بودن پدالهای ترمز و کلاچ امکان استفاده ازیک کابین با سطح مسطح رابر روی تراکتورهایITM475 , ITM485 فراهم می سازد.
مدیرعامل گروه صنعتی تراکتورسازی ایران هدف از طراحی و تولید این محصول را افزایش راندمان مزارع اعلام کرد و گفت: با افزایش تکنولوژی، راندمان و کارآیی مزارع کشاورزی با استفاده از این محصول50 درصد افزایش خواهد یافت.
ابراهیمی اضافه کرد: در قیمت گذاری این محصولات نیز توان خرید کشاورز ملاک قرار گرفته و بین160 تا170 میلیون ریال برآورد قیمت صورت گرفته است.
وی ضمن تشریح برنامه تولیدی این محصولات اظهار داشت: پیش بینی می شود محصولات یاد شده کل تولیدات تراکتورسازی را تحت تاثیر قرار دهند و با توجه به ارزیابی صورت گرفته از نیاز مشتریان و اجرای طرح هدفمندی یارانه ها، درخواست و استقبال به دلیل امکان تعبیه شده و ویژگی های منحصر به فرد در آن قابل توجه خواهد بود.
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