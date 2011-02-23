استقبال گلستانیها از جشنواره موسیقی فجر مطلوب است

سید ابوالفضل امیرلطیفی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: در دومین شب از بیست و ششمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر، گروه کوئیتت سازهای بادی اسلوک در گرگان به اجرای برنامه پرداخت.

وی اظهار داشت: اعضای کوارتت بادی برنجی اسلوواک،‌ نوازندگان ارکستر فیلامونیک اسلوواکی هستند و تمام اعضاء در آنسامبل های مجلسی بسیاری نوازندگی می کنند.



امیرلطیفی افزود: این گروه به صورت کوارتت بادی برنجی یا کوئینتت بادی برنجی در مجموعه ای از کنسرت های ارکستر فیلارمونیک اسلوواکی در براتیسلاوا شرکت می کنند.



وی خاطرنشان کرد: گروه کوئینتت سازهای بادی برنجی شب گذشته که با استقبال خوب اهالی موسیقی در تالارفخرالدین اسعد گرگانی روبه رو بود با اجرای قطعه موسیقی پلنگ صورتی،‌ شور و هیجانی مضاعف به تماشاچیان بخشید.

وی گفت: در این گروه آلبرت هربوواک- ترومبون، نیکلای کانیساک- توبا، لومبیر کامنسکی- ترومپت، پتر لاکراد- ترمپت و کارول نیتران با ساز مورن به اجرای برنامه پرداختند.

پنج گروه موسیقی در این جشنواره شرکت دارند.

بیست و ششمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر در گرگان،‌ 8 اسفند ماه به پایان می رسد.