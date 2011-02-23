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۴ اسفند ۱۳۸۹، ۱۱:۴۳

استقبال گلستانیها از جشنواره موسیقی فجر مطلوب است

استقبال گلستانیها از جشنواره موسیقی فجر مطلوب است

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس انجمن موسیقی استان گلستان گفت: استقبال از جشنواره موسیقی فجر در استان در مطلوب است.

سید ابوالفضل امیرلطیفی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: در دومین شب از بیست و ششمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر، گروه کوئیتت سازهای بادی اسلوک در گرگان به اجرای برنامه پرداخت.

وی اظهار داشت: اعضای کوارتت بادی برنجی اسلوواک،‌ نوازندگان ارکستر فیلامونیک اسلوواکی هستند و تمام اعضاء در آنسامبل های مجلسی بسیاری نوازندگی می کنند.

امیرلطیفی افزود: این گروه به صورت کوارتت بادی برنجی یا کوئینتت بادی برنجی در مجموعه ای از کنسرت های ارکستر فیلارمونیک اسلوواکی در براتیسلاوا شرکت می کنند.
 
وی خاطرنشان کرد: گروه کوئینتت سازهای بادی برنجی شب گذشته که با استقبال خوب اهالی موسیقی در تالارفخرالدین اسعد گرگانی روبه رو بود با اجرای قطعه موسیقی پلنگ صورتی،‌ شور و هیجانی مضاعف به تماشاچیان بخشید.
 
وی گفت: در این گروه آلبرت هربوواک- ترومبون، نیکلای کانیساک- توبا، لومبیر کامنسکی- ترومپت، پتر لاکراد- ترمپت و کارول نیتران با ساز مورن به اجرای برنامه پرداختند.
 
پنج گروه موسیقی در این جشنواره شرکت دارند.
 
بیست و ششمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر در گرگان،‌ 8 اسفند ماه به پایان می رسد.
کد مطلب 1259756

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