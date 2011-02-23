رمانی از انید بلایتون کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، این رمان فانتزی 180 صفحه‌ای که "کاروان آقای تامپی" نام دارد در میان نسخه‌هایی خطی که ماه سپتامبر در حراجی به فروش گذاشته شده بود کشف شد.

بلایتون بر اساس شخصیت آقای تامپی کتاب مصوری به چاپ رسانده بود اما کارشناسان معتقدند که این کتاب با آن اثر متفاوت است.

انید بلایتون در سال 1897 در جنوب لندن به دنیا آمد. اولین کتاب او یک مجموعه شعر به نام "خوابهای کودکانه" بود که در سال 1922 منتشر شد. وی نویسنده‌ای پرکار و توانا بود که هر روز از هزار تا دوازده هزار کلمه می‌نوشت.

بلایتون تا پیش از مرگش در سال 1968 نزدیک به 800 عنوان کتاب داستان و ده هزار داستان کوتاه نوشت که به بیش از 40 زبان مختلف دنیا ترجمه شده‌ و فروشی افزون بر 500 میلیون نسخه در سراسر جهان داشته است.

از آثار بلایتون که از سوی مترجمان به فارسی برگردانده شده می‌توان به "سه مسافر غریبه" (فرح پرنده طوسی)، "قصه‌های شب"(نیکو اعلاباف)، "اتاق اسرار آمیز" (نوشین ری شهری) و "شرورترین دختر مدرسه" (آبتین گلکار) اشاره کرد.

