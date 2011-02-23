تنها 34 درصد روستاهای رودبار از نعمت گاز طبیعی برخوردارند

صمد مرعشی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با تلاش مسئولان استانی و شهرستانی 14 روستا در سال گذشته از نعمت گازبرخوردار شدند و امسال 13 روستا بعلاوه شهر جیرنده، بره سر و روستای چهار محل این شهرستان در برنامه گاز رسانی قرار دارند.

وی اظهارداشت: هم اکنون تحول خوبی در زمینه گاز رسانی دراین شهرستان انجام شده اما تا رسیدن به نقطه ایده آل فاصله بسیارزیاد است.

نماینده مردم رودبار در مجلس با اعلام اینکه گاز رسانی به شهرستان رودبار با توجه به ویژگی های کوهستانی بودن شرایط خاصی دارد، گفت: وضعیت گاز رسانی به شهرستان رودبار به ویژه مناطق روستایی نیازمند همت جمعی است.

وی همچنین در خصوص وضعیت آسفالت راه های روستایی شهرستان رودبار بیان داشت: میانگین برخورداری راه های روستایی استان از نعمت آسفالت بالای 50 درصد است در حالیکه این میزان درشهرستان رودبار 23 درصد است.

مرعشی خاطرنشان کرد: با دستور ویژه استاندار گیلان و مسئولان وزارت راه، نرم میانگین وضعیت آسفالت راه های روستایی شهرستان رودبار باید به نرم استانی برسد.

وی در ادامه برضرورت توسعه جامع، متوازن و اصولی روستاها تاکید کرد و افزود: بی ‌توجهی به توسعه روستایی مشکلاتی از قبیل مهاجرات بی ‌رویه روستائیان به شهرها را بدنبال خواهد داشت.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بهره ‌وری پائین در بخش کشاورزی، درآمد پائین و عدم اشتغال مناسب و پایدار را از معضلات مناطق روستایی دانست و یادآورشد: افزایش اشتغال، رشد سرمایه ‌گذاری، افزایش تکنولوژی کشاورزی و بهبود سطح بهداشت از شاخص‌ های توسعه روستایی است.