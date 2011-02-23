غلامرضا زارعی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد، با اشاره به اینکه هم اکنون مجوز های لازم به منظور راهاندازی تاکسی بیسیم بانوان در این کلانشهر اخذ شده است، افزود: براساس برنامه ریزیهای صورت گرفته با راه اندازی تاکسی بیسیم بانوان، تعداد 400 دستگاه به تعداد تاکسیهای موجود در سطح شهر افزوده شود.
وی در ادامه از ثبت نام شرکتها برای راهاندازی این نوع تاکسی در سطح شهر خبر داد و اظهار داشت: شرکتهای ثبت نام شده به ایران خودرو معرفی میشوند و نوع خودروهای در نظر گرفته شده نیز خودرو سمند می باشد.
زارعی با تاکید بر ضرورت راهاندازی این نوع تاکسی در سطح شهر، بیان داشت: با راهاندازی اینگونه تاکسیها در شهر مشهد، زمینه برای سفرهای درون شهری بانوان با ضریب اطمینان بالا فراهم میشود.
گفتنی است؛ هم اکنون 12 هزار و 500 تاکسی در شهر مشهد فعال است.
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