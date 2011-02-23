توسعه کهگیلویه و بویراحمد نیازمند انجام پژوهشهای کاربردی است

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، قوام نوذری صبح چهارشنبه در کارگروه آموزش، پژوهش و فناوری استان افزود: لازم است پژوهشها هم بر اساس منابع، ظرفیت ها، اولویت ها و نیاز سنجیهای استان باشد.

وی بیان کرد: باید به دنبال توسعه و ارتقاء فعالیت های پژوهشی کاربردی در استان بود و تحقق این امر با انسجام و هماهنگی مدیریت همه نهادهای بخش خصوص و سازمان ها با مراکز دانشگاهی و پژوهشی میسر است.

نوذری اظهار داشت: ما به دنبال پژوهشهای کاربردی بر مبنای ضرورت ها و نیازها در استان هستیم و این انتظار را داریم که مراکز علمی و دانشگاهی به کمک مسئولین دستگاه ها بر روی اولویتهای پژوهشی کار کنند و پیشنهادهای سازنده ارایه دهند.

استاندار با اشاره به دائمی شدن فعالیت کمیته ها و کارگروه پژوهش در استان، گفت: این کار گروه باید تلاش کند با اتصال دانشگاه ها، مراکز علمی، تحقیقاتی با سازمان ها، دستگاه های اجرایی و بخش خصوصی، کاربردی کردن نتایج بدست آمده از پژوهشگران را تحقق بخشد.

وی با بیان اینکه دولت در برنامه پنج ساله پنجم توجه ویژه به مسایل تحقیقاتی و پژوهشی دارد، افزود:برای اینکه بتوانیم حمایت مالی خوبی به پژوهشگران و محققین استان داشته باشیم به مرکز کشور پیشنهاد می کنیم که سهم اعتبار پژوهشی دستگاه ها به صورت تجمیع شده در اختیار متولیان امر قرار بگیرد.

استاندار همچنین نسبت به تسریع در احداث پارک علم و فناوری و افزایش مراکز رشد در استان تاکید کرد و گفت: این مراکز منابعی برای پژوهشگران و مبتکرین استان می شوند تا بتوانند تولیدات علمی و پژوهشی خود را اجرا و کاربردی کنند و در جهت توسعه و خدمت به مردم بکار گیرند.

نوذری بیان داشت: کهگیلویه وبویراحمد استانی نوپا و جوان است و تمام زیر ساخت های آن در بدو شکل گیری است و نیاز بیشتری به برنامه ریزی ها برپایه علمی دارد.

وی به همه دستگاه های اجرایی و فرهنگی، مراکز علمی و پژوهشی تاکید کرد: تمام توان خود را در حمایت از پژوهشگران، محققین و مبتکرین استان بکار گیرند.