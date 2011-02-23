پیشنهادات بورس به بانک مرکزی/اولین مجوز صندوق ارزی بورسی صادر می شود

قاسم محسنی دمنه در گفتگو با مهر در مورد پیشنهادات سازمان بورس به بانک مرکزی در تدوین بسته سال 90 گفت: نظرات مسئولان و بخشهای مختلف در بورس کشور برای ارائه به بانک مرکزی جمع آوری و ارائه شده است.

پیشنهاد برای تدوین بسته 90

معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: اگر قرار است که به سمت آزادسازی نرخ سود تسهیلات یا سپرده های بانکی برویم، بانک مرکزی باید به نحوی مقررات خود را تنظیم کند که تفاوت بین نرخ سود تسهیلات و نرخ سود سپرده ها کم باشد.

وی تفاوت نرخ سود تسهیلات و سپرده ها را بین 3 تا 5 درصد پیشنهاد کرد و گفت: از سوی دیگر اگر بانکی بخواهد نرخ سود سپرده های خود را افزایش دهد به تبع آن نرخ سود تسهیلات هم بالا می رود و در نتیجه میزان تسهیلات کمتری پرداخت خواهد شد و این امر در شرایط عادی اقتصادی یک مکانیزم خود کنترلی برای بانکها می تواند محسوب شود.

صندوقهای ارزی

محسنی با بیان اینکه در حال حاضر در حال طراحی و تدوین مقررات صندوقهای ارزی در بورس هستیم، تصریح کرد: حدود 50 تا 60 درصد از کار انجام شده و امیدنامه، اساسنامه و سایر مقررات هم به سازمان هیئت مدیره سازمان بورس پیشنهاد شده است.

معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادارافزود: اگر مقررات، اساسنامه و امیدنامه تا قبل از پایان سال جاری در هیئت مدیره بورس به تصویب برسد، می توانیم قبل از سال و یا حداکثر اوایل سال آینده اولین مجوز صندوق ارزی را با توجه به وجود یک تقاضا برای آن صادر کنیم.