به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت داوران این جشنواره، فهیمه مرزبان با قصه"ارمغان صلوات" از استان قم، مریم مرادی با قصه "تجربه لاکپشت پیر" از استان کرمانشاه و بسعاد طبیشی با قصه "ابابیل" از استان خوزستان را به عنوان برگزیدگان بخش مربیان کانون این جشنواره معرفی و از آنان با اهدای یک سکه بهار آزادی و لوح تقدیر و تندیس قدردانی کرد.
در بخش آزاد ، مهدی محمدیان با قصه کاوه آهنگر از استان تهران و در بخش برگزیده دورههای پیشین، محسن عظیمی پویا با قصه "من دیگه خوابم نمی برد" از استان مرکزی به عنوان برگزیدگان جشنواره معرفی شدند.
همچنین برای نخستین بار در این جشنواره شرکت کنندگان در این رویداد فرهنگی سه مربی کانون را با نظر خود به عنوان برگزیده معرفی کردند.
تکتم عربان با قصه "مباهله" از استان گیلان، بسعاد طبیشی با قصه "ابابیل" از خوزستان و فاطمه غلامزاده با قصه "کودکی به نام محمد" موفق شدند جوایز این بخش را شامل 1 میلیون ریال کارت هدیه و لوح تقدیر و تندیس جشنواره از آن خود کنند.
دو جایزه ویژه نیز به محبوبه حیدریان از استان سمنان با قصه "ابوحسن" در بخش دفاع مقدس و زهره ده یادگاری از استان کرمان در بخش جایزه شهید بهنام محمدی اهدا شد.
در همین حال داوران چهاردهمین جشنواره بینالمللی قصهگویی متشکل از علیمراد خرمی، مهدی آرایی، زهره خیراندیش، نسرین سجادیان و شعله پرند در بیانیه خویش آوردهاند: چهاردهمین جشنواره بینالمللی قصهگویی ایران با رویکرد و عنایت به پیامبر اسلام(ص) برگزار شد.
در ادامه این بیانیه آمده است: این جشنواره که با شرکت قصهگویان برتر ایرانی در سه بخش کانونی، پیشین و آزاد و همچنین مهمانان و قصهگویان 13 کشور خارجی برگزار شد فرصتی برای توجه نویسندگان و قصهسازان مسلمان برای خلق بیشتر آثاری قابل نقل با محوریت زندگی و شخصیت پیامبر(ص) است.
تلاش بیشتر برای تبدیل و بازآفرینی هنرمندانهی قصههای مذهبی، روایت قصه به زبان گفتار به جای نوشتار و حفظ شأن و منزلت زبان روایت در قصههای برگرفته از متون کهن از جمله توصیههای گروه داوری جشنواره به شرکتکنندگان در این رویداد فرهنگی بوده است.
چهاردهمین جشنواره بین المللی قصهگویی که از روز 30 بهمن در بندرعباس آغاز شده بود عصر روز 3 اسفند به کار خود پایان داد.
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