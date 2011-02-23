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۴ اسفند ۱۳۸۹، ۱۱:۵۶

در گفتگو با مهر عنوان شد:

محدودیتهای ترافیکی آخر هفته اعلام شد

محدودیتهای ترافیکی آخر هفته اعلام شد

معاون عملیات ترافیکی پلیس راه کشور محدودیتهای تردد پایان هفته در محورهای کشور را اعلام کرد.

سرهنگ پرویز سیاح البرزی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: تردد تمامی موتورسیکلتها از ساعت  12 ظهر روز پنجشنبه پنجم اسفندماه تا ساعت 23 روز جمعه از محورهای کرج - چالوس، هراز، فیروزکوه، ساوه - همدان، تهران - سمنان - مشهد و بالعکس ممنوع است.

وی ادامه داد: همچنین تردد انواع کامیونها از محور کرج - چالوس و تردد انواع وسیله نقلیه از محورهای کرج - چالوس از دهانه شمالی تونل کندوان به منظور تخلیه بار ترافیکی ممنوع است.

معاون عملیات ترافیکی پلیس راه کشور اظهار کرد: تردد تریلرها از محور هراز، دماوند، ساوه - همدان و زاهدان - بابل ممنوع است. 

کد مطلب 1259788

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