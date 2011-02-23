محدودیتهای ترافیکی آخر هفته اعلام شد

سرهنگ پرویز سیاح البرزی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: تردد تمامی موتورسیکلتها از ساعت 12 ظهر روز پنجشنبه پنجم اسفندماه تا ساعت 23 روز جمعه از محورهای کرج - چالوس، هراز، فیروزکوه، ساوه - همدان، تهران - سمنان - مشهد و بالعکس ممنوع است.

وی ادامه داد: همچنین تردد انواع کامیونها از محور کرج - چالوس و تردد انواع وسیله نقلیه از محورهای کرج - چالوس از دهانه شمالی تونل کندوان به منظور تخلیه بار ترافیکی ممنوع است.

معاون عملیات ترافیکی پلیس راه کشور اظهار کرد: تردد تریلرها از محور هراز، دماوند، ساوه - همدان و زاهدان - بابل ممنوع است.