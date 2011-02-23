بازسازی مرقد امامزاده علمدار رامهرمز آغاز شد

حجت‌الاسلام سید امین زارع در گفتگو با خبرنگار مهر در رامهرمز اظهار کرد: محوطه سازی، ساخت سرویس بهداشتی و گازکشی این بقعه انجام شده است. عملیات گازکشی نیز با همکاری شرکت گاز شهرستان صورت گرفته است.

وی افزود: بر اساس روایات به جا مانده، جناب علمدار پرچمدار امام حسن(ع) بوده است. مقبره امامزاده علمدار که در مرکز شهرستان رامهرمز واقع شده است، از زمان سلجوقیان به جا مانده است.



رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان رامهرمز گفت: آئینه‌کاری، کاشی‌کاری و محوطه سازی بقعه «بی‌بی تاج» شهرستان رامهرمز نیز در حال انجام است. پیش بینی شده کاشی‌کاری این بقعه تا اسفندماه ادامه یابد.



زارع تصریح کرد: اداره‌کل اوقاف استان، 270میلیون ریال را برای ئیینه‌کاری و کاشی‌کاری این بقعه اختصاص داده است. شرکت گاز رامهرمز نیز 40 میلیون تومان را برای گازکشی این بقعه هزینه کرده است.



«بی‌بی تاج» از نوادگان امام جواد (ع) است که در جاده سرچشمه شهرستان رامهرمز واقع شده است.