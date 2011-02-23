تاکید بر گسترش همکاریهای اقتصادی ایران و اندونزی

به گزارش خبرنگار مهر از جاکارتا، در این دیدار که سفیر کشورمان در جاکارتا نیز حضور داشت صادق خلیلیان با ایرمان گوسمان در راستای توسعه همکاریهای کشاورزی، شیلات و تحقیقات برنج میان دو کشور گفتگو کرد.

در این دیدار طرفین با تأکید بر جایگاه استراتژیک دو کشور ایران و اندونزی در جهان اسلام و همچنین قدرت تأثیرگذاری طرفین در دنیای امروز خواهان توسعه همکاریهای در تمامی زمینه ها خصوصأ حوزه های اقتصادی، علمی، تحقیقاتی، فرهنگی و سیاسی شدند.

طرفین همچنین با اشاره به اهمیت ایفای نقش هرچه بیشتر بخشهای خصوصی و غیر دولتی در توسعه همکاریهای اقتصادی میان ایران و اندونزی برای پیشبرد منافع مشترک خواهان بررسی امکان سرمایه گذاری مشترک در حوزه های مختلف کشاورزی و شیلات از طریق تأسیس صندوق مشترک سرمایه گذاری شدند.

وزیر جهاد کشاورزی ایران را در این سفر رؤسای بخشهای مختلف این وزارتخانه و عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی همراهی می کنند.