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۴ اسفند ۱۳۸۹، ۱۲:۲۸

در دیدار با خلیلیان مطرح شد/

تاکید بر گسترش همکاریهای اقتصادی ایران و اندونزی

تاکید بر گسترش همکاریهای اقتصادی ایران و اندونزی

کوالالامپور- دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در جنوب شرق آسیا : وزیر جهاد کشاورزی که برای امضای چند سند همکاری با جمهوری اندونزی در جاکارتا به سر می برد با رئیس مجلس مناطق اندونزی دیدار کرد.

به گزارش خبرنگار مهر از جاکارتا، در این دیدار که سفیر کشورمان در جاکارتا نیز حضور داشت صادق خلیلیان با ایرمان گوسمان  در راستای توسعه همکاریهای کشاورزی، شیلات و تحقیقات برنج میان دو کشور گفتگو کرد.

در این دیدار طرفین با تأکید بر جایگاه استراتژیک دو کشور ایران و اندونزی در جهان اسلام و همچنین قدرت تأثیرگذاری طرفین در دنیای امروز خواهان توسعه همکاریهای در تمامی زمینه ها خصوصأ حوزه های اقتصادی، علمی، تحقیقاتی، فرهنگی و سیاسی شدند.

طرفین همچنین با اشاره به اهمیت ایفای نقش هرچه بیشتر بخشهای خصوصی و غیر دولتی در توسعه همکاریهای اقتصادی میان ایران و اندونزی برای پیشبرد منافع مشترک خواهان بررسی امکان سرمایه گذاری مشترک در حوزه های مختلف کشاورزی و شیلات از طریق تأسیس صندوق مشترک سرمایه گذاری شدند.

وزیر جهاد کشاورزی ایران را در این سفر رؤسای بخشهای مختلف این وزارتخانه و عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی همراهی می کنند.

کد مطلب 1259796

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