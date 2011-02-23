وحدت اسلامی مایه پیشرفت و تعالی انقلاب اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، حجت الاسلام سید محمد حسینی شاهرودی صبح چهارشنبه در جمع اقشار مختلف شهرستان بیجار که در مجتمع امیرنظام گروس برگزار شد با اشاره به اینکه مسئله وحدت زیباترین، اصیل ‌ترین و محوری ‌ترین مسئله در اسلام است که از توحید الهی نشأت می‌گیرد، افزود: وحدت ریشه‌ توحیدی دارد و در دین توحیدی باید وحدت وجود داشته باشد.

وی اظهار داشت: انقلاب اسلامی ایران به الگوی برای سایر کشورهای مسلمان و غیرمسلمان تبدیل شده و عامل وحدت اسلامی و سرمشق بسیار شفاف و روشنی برای آنهاست.

حجت الاسلام حسینی شاهرودی خاطرنشان کرد: وحدت امت اسلامی در پناه حق و عدالت همواره یکی از آرمان های دینی پیامبران توحیدی قلمداد می شده و بر این اساس یکی از محورهای مهم دعوت پیامبر اسلام (ص) نیز در پی ریزی شاکله های پیدایش آن بوده است.

وی بیان داشت: شهرستان بیجار با داشتن جمعیتی از شیعه و سنی و وحدتی دلنشین و خداپسندانه خاری است که همواره چشم دشمنان اسلام را آزرده و کور کرده و سنگر مقدسی است که به خون شهیدانی از این مرز و بوم رنگین شده است.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان با اشاره به اینکه اسلام بر پایه فطرت بنا شده است، خاطرنشان کرد: دین مبین اسلام، دین شفاف، روشن و آگاهانه است که امکان هیچ شک و شبهه ای در دستورات آن وجود ندارد.

وی اساس و پایه دین مبین اسلام را مبتنی بر وحدت و یکپارچگی در میان مسلمانان و حتی سایر ادیان الهی دانست و یادآور شد: بدون شک به برکت همین وحدت و یکپارچگی است که کشور می تواند در مقابل تمامی توطئه ها و دسیسه های دشمن موفق باشد.

این مراسم با حضور فرماندار، امامان جمعه اهل تسنن و تشیع بیجار، نماینده مردم شهرستان بیجار در مجلس شورای اسلامی، مسئولان و جمعی از مردم این شهرستان در مجتمع امیر نظام گروس برگزار شد.