رضا تقی پور صبح امروز چهارشنبه در حاشیه اولین کنفرانس خدمات ارزش افزوده تلفن همراه در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در خصوص جزئیات برنامه پیشنهادی دولت برای بودجه سال 90 در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: با توجه به احکام برنامه پنجم توسعه در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات که در مواد 46، 47 و 48 این برنامه به آن تاکید شده است لایحه بودجه 90 نیز به این مباحث توجه ویژه ای داشته است.

وی گفت: اعداد و ارقام خوبی برای توسعه زیرساخت در زمینه فناوری های ارتباطی و اطلاعاتی و پستی پیش بینی شده است که امیدواریم این ارقام مفید واقع شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اضافه کرد: به صورت میانگین در این حوزه حدود 25 تا 30 درصد افزایش بودجه را نسبت به سال 89 خواهیم داشت که این افزایش بودجه در حوزه زیرساخت و برنامه های توسعه ای برای بخش ترانزیت ارتباطی کشور خواهد بود.

تقی پور افزایش بودجه برای ارتقای پهنای باند داخل کشور و ارتباطات ماهواره ای را از دیگر محورهای اصلی بودجه 90 عنوان کرد و گفت: این ارقام به مقدار پروژه هایی که قادر به ارائه خواهیم بود بستگی دارد.

وی در مورد پیش بینی افزایش درآمد وزارت ارتباطات در بودجه سال 90 نیز به مهر گفت: پیش بینی شده حداقل یک هزار و 700 میلیارد تومان در سال آینده به عنوان کف درآمد وزارتخانه داشته باشیم.

تصویب آیین نامه خدمات ارزش افزوده تا دو ماه آینده

وزیر ارتباطات در مورد تصویب آیین نامه ارائه خدمات ارزش افزوده نیز گفت: این آیین نامه در نوبت بررسی در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات قرار دارد که پیش بینی می شود با فاصله کمی در این کمیسیون به تصویب برسد.

وی از کاهش فاصله برگزاری جلسات کمیسیون تنظیم مقررات و افزایش تعداد این جلسات خبر داد و گفت: امیدواریم تا دو ماه آینده آیین نامه ارائه خدمات ارزش افزوده به تصویب برسد که مسلما این تصویب قبل از واگذاری عمومی سیم کارت های اپراتور سوم خواهد بود.

تقی پور در مورد آیین نامه پیام های دیجیتال وزارت ارشاد نیز گفت: این آیین نامه نیز در دولت به تصویب رسیده که مکمل آیین نامه خدمات ارزش افزوده خواهد بود و تلاقی با یکدیگر ندارند.

به گفته وی با توجه به اینکه اپراتور سوم قرار است خدمات نسل سوم موبایل را به مشترکان ارائه دهد بسیاری از خدمات ارزش افزوده مانند پرداخت الکترونیکی، تجارت الکترونیکی و اطلاع رسانی، پرداختن به محتوا و تمامی خدماتی که نیاز به پهنای باند ارتباطی بیشتری دارد توسط این اپراتور ارائه خواهد شد.

تقی پور تاکید کرد: مردم منتظر استفاده از خدمات نسل سوم موبایل هستند و اپراتور سوم باید به سرعت کار خود را آغاز کند.

وزیر ارتباطات در مورد ارائه امضای دیجیتالی نیز گفت: متولی اصلی امضای دیجیتال وزارت بازرگانی است اما همه دستگاهها موظفند در این خصوص اقدامات فرعی را انجام دهند. در وزارت ارتباطات نیز این کار شروع شده اما مراسم افتتاح رسمی آن باید از سوی وزارت بازرگانی نهایی شود.