خودکفایی در بخش کشاورزی نیازمند بکارگیری دانش جدید است

روح الله قهرمانی چابک در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بهره گیری از فن آوری های نو متناسب با شرایط بومی موجب تحول در عرصه کشاورزی می شود و افزایش تولید در واحد سطح توسعه کمیت و ارزش افزوده و صرفه جویی در هزینه ها را به همراه دارد.

وی همچنین با اشاره به اینکه استفاده از فن آوری های نوین کشاورزی و منابع طبیعی از نیازهای اساسی در گیلان است، اظهارداشت: این امر می تواند کشاورزی را موفق، تولید درسطح را افزایش، ایجاد ارزش افزوده، پائین آوردن هزینه تولید و نسل جدید را علاقمند به کاردر بخش کشاورزی کند.

استاندارگیلان گفت: با توجه به حجم تولیدات کشاورزی در کشور و لزوم واردات محصولات کشاورزی، باید به گونه ای عمل کرد تا در آینده بی نیاز از هرگونه واردات در این بخش شد.

وی خاطرنشان کرد: با برنامه های زیادی که برای رشد و توسعه کشاورزی در استان گیلان انجام شده است، استفاده از تکنولوژی و فن آوری های جدید در بخش کشاورزی ضروری و اجتناب ناپذیر بوده و می تواند بصورت جهشی استان را در بخش کشاورزی به جلو هدایت کند.

قهرمانی چابک یادآوردشد: یکپارچه سازی اراضی و استفاده از ماشین آلات کشاورزی امری ثابت و دایمی بوده و باید به آن توجه داشت و از طرفی کشت دوم را در استان نهادینه کرد.