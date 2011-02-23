رای کمیته انضباطی فدراسیون شنا درخصوص متخلفان واترپلو اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه کمیته انضباطی فدراسیون شنا برگزار شد و طی آن به مواردی نظیر اتفاقات صورت گرفته در مسابقه واترپلو بین تیم های هیئت شنای آذربایجان شرقی و هیئت شنای استان خراسان رضوی و تخلفات صورت گرفته از سوی اصغر توپچی، میلاد توپچی، شاهین جودیان و بهزاد نوبری (مربی و بازیکنان تیم هیئت شنای استان آذربایجان شرقی) رسیدگی شد.

همچنین به گزارش مدیر استخر مجموعه ورزشی آزادی در خصوص خاطیان برگزاری بازی دوستانه بدون هماهنگی با مسئولین ذیربط در تاریخ 21 بهمن ماه (حمید شب انگیز و میلاد ناظمی از باشگاه واترپلو فولاد ماهان سپاهان و داود رضا سلطانی مربی تیم دانشگاه آزاد) رسیدگی و در نهایت تصمیمات زیر حاصل شد:

* اصغر توپچی مربی تیم واترپلو هیئت شنای آذربایجان شرقی به علت اعمال حرکات غیرورزشی به پنج جلسه محرومیت از بازی در مسابقات لیگ محکوم شد اما با عنایت به عذرخواهی کتبی و اظهار ندامت در جلسه کمیته انضباطی با اتفاق آرا سه جلسه از حکم محرومیت صادره به حالت تعلیق درآمد.

* میلاد توپچی بازیکن تیم هیئت شنای استان آذربایجان شرقی به علت اعمال حرکات غیرورزشی به پنج جلسه محرومیت از بازی در مسابقات لیگ محکوم شد اما با عنایت به عذرخواهی کتبی و اظهار ندامت در جلسه کمیته انضباطی با اتفاق آرا دو جلسه از حکم محرومیت صادره به حالت تعلیق درآمد.

* شاهین جودیان و بهزاد نوبری به علت اعمال حرکات غیرورزشی هر کدام به دو جلسه محرومیت از بازی در مسابقات لیگ محکوم شدند.

* داود رضا سلطانی مربی تیم واترپلو دانشگاه آزاد اسلامی به 8 جلسه محرومیت از مربیگری،‌ توبیخ کتبی، درج در پرونده و مبلغ 10 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد اما با عنایت به اظهار ندامت و عذرخواهی کتبی ایشان درخواست تخفیف و با عنایت به سیاست فدراسیون مبنی بر تعامل، همکاری و موافقت ریاست فدراسیون، محرومیت از 8 جلسه به 2 جلسه کاهش و 6 جلسه باقیمانده به حالت تعلیق خواهد بود.

* میلاد ناظمی بازیکن تیم واترپلو فولاد ماهان سپاهان به 10 جلسه محرومیت، توبیخ کتبی و درج در پرونده و مبلغ 20 میلیون ریال نقدی محکوم شد اما با عنایت به اظهار ندامت و عذرخواهی کتبی ایشان درخواست تخفیف و با عنایت به سیاست فدراسیون مبنی بر تعامل و همکاری و موافقت ریاست فدراسیون محرومیت از 10 جلسه به 5 جلسه کاهش و 5 جلسه باقیمانده به حالت تعلیق خواهد بود.