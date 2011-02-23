به گزارش خبرگزاری مهر، بازسازی و بهینه سازی سینما "سروش" تهران از هفته گذشته با حمایت، نظارت و مشارکت موسسه سینما شهر آغاز شده و این سینما علاوه بر تبدیل یک سالن به دو سالن نمایش، به مجهزترین امکانات رفاهی و نمایشی تبدیل میشود.
مقاومسازی سازه سینما، نصب چهارعدد آپارات جدید، نصب صندلیهای جدید درهر دو سالن، تعویض آگوستیک سقف و دیوارهای سالنهای نمایش، بازسازی اساسی کف سالنها و بازسازی نمای سینما به شکل کامبوزیت از جمله اقداماتی است که در بازسازی این سینما انجام میگیرد.
از دیگر اقدماتی که جهت بهینهسازی این سینما انجام خواهد گرفت میتوان به تعبیه مکان خاص در سالن نمایش جهت استقرار جانبازان و معلولین، نصب درب شیشهای برقی جدید، ساخت گیشه جدید، نورپردازی کامل سینما، ساخت بوفه جدید و مدرن، نصب سیستم اعلام و اطفاء حریق و ... اشاره کرد.
سینما "سروش" در خیابان شریعتی، بالاتر از خیابان طالقانی، نبش خیابان بوشهر واقع است.
نظر شما