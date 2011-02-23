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۴ اسفند ۱۳۸۹، ۱۲:۱۳

"آتشکار" 62 میلیون تومان فروش کرد

"آتشکار" 62 میلیون تومان فروش کرد

فیلم سینمایی "آتشکار" ساخته محسن امیریوسفی که اکران اصلی آن از هفته گذشته آغاز شده است، به فروش 62 میلیون تومانی دست پیدا کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم همزمان با جشنواره فیلم فجر به نمایش در آمد اما در هفته‌های اول و دوم اکران سالن‌های نمایش محدودی در اختیار داشت و به همین دلیل اکران اصلی "آتشکار" از 28 بهمن‌ماه آغاز شده است و هم‌اکنون توانسته به فروش 62 میلیون و 850 هزار تومانی دست پیدا کند.

فیلم سینمایی "حوالی اتوبان" ساخته سیاوش اسعدی که یک هفته از اکران آن در سینماهای تهران می‌گذرد، 36 میلیون تومان تاکنون فروش داشته است. فیلم سینمایی "پرسه در مه" به کارگردانی بهرام توکلی با وجود یک هفته فروش در سالن‌های سینمایی به صورت تک سانس به فروش 20 میلیون تومانی دست پیدا کرده است.

کد مطلب 1259814

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