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۶ اسفند ۱۳۸۹، ۹:۰۷

قیام مختار در کوفه به تصویر کشیده می‌شود

قیام مختار در کوفه به تصویر کشیده می‌شود

مخاطبان سریال تلویزیونی "مختارنامه" در قسمت بیست و دوم این مجموعه می‌توانند شاهد آغاز قیام مختار در کوفه باشند.

به گزارش خبرگزاری مهر، قسمت 22 مجموعه تلویزیونی "مختارنامه" جمعه شش اسفند ماه پخش می‌شود. در این قسمت مرحله اول آغاز قیام مختار شکل خواهد گرفت. در این مرحله مختار پس از قول و قرار با یارانش خود را آماده قیام می کنند.
 
نشانه آغاز قیام آنها روشن کردن آتش بر روی پشت بامهای خانه‌های کوفه است تا از این راه، دوستان و همفکران خود را برای قیام آغاز کنند. اما در شرایطی که شهر در قرق نظامیان زبیری است و نوعی حکومت نظامی در کوفه برقرار شده برخورد ابراهیم اشتر با شرطه‌های کوفه و کشته شدن ناگهانی ایاس بن مضارب رئیس شرطه‌های کوفه به دست ابراهیم باعث می‌شود تا قیام دو روز زودتر از موعد مقرر آغاز شود.
کد مطلب 1259815

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