پیش فروش مسکن قرارداد عادی در گلستان ممنوع است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، احمد فاضلیان پیش از ظهر چهارشنبه در نشست این اداره کل گفت: از این پس پیش فروش و واگذاری حقوق و تعهدات ناشی از آن تنها با تنظیم سند رسمی و درج در سند مالکیت و ارسال خلاصه آن به اداره ثبت محل، امکان پذیر است.

وی افزود: با این اقدام از فروش همزمان یک واحد مسکونی به چند تن جلوگیری می شود.

وی در ادامه تصریح کرد: قانونگذار همچنین در این قانون، پیش فروش مسکن برای زمین های فاقد سند رسمی مالکیت را نیز ممنوع کرده است و با افراد متخلف در این زمینه به شدت برخورد می کند.

فاضلیان با بیان این که مجلات و مطبوعات نیز تنها در صورت اخذ مجوز، حق درج آگهی پیش فروش را دارند خاطرنشان کرد: مجلات و نشریات متخلف علاوه بر توقیف به پرداخت جریمه نقدی نیز محکوم می شوند.

رئیس کل دادگستری استان گلستان، ملزم شدن پیش فروش کننده واحد های مسکونی به پرداخت جریمه تاخیر در صورت تحویل ندادن واحد ها در مهلت تعیین شده به خریداران را از دیگر مفاد دیده شده در این قانون برشمرد.

وی در ادامه افزود: به موجب این قانون در صورت عدم پرداخت اقساط توسط پیش خریدار در سررسید مقرر، پیش فروشنده می تواند با اعلام مراتب به دفتر اسناد رسمی تنظیم کننده سند، بدون مراجعه به دادگاه نسبت به فسخ قرارداد اقدام کند.

فاضلیان با اعلام این که ابلاغ این قانون علاوه بر حفظ حقوق مردم، از تشکیل و ورود پرونده های جدید به دستگاه قضایی جلوگیری می کند از مردم استان خواست با رعایت بندهای گنجانده شده در این قانون از تضییع حقوق خود جلوگیری کنند.

به گفته وی تا پیش از این به دلیل نبود قانون مشخص در بخش پیش فروش، بارها شاهد سوء استفاده برخی افراد سودجو و بعضا از دست دادن اموال مردم در این بخش بودیم.