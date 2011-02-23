آماده باش کامل تاکسیهای پایتخت برای استقبال از بهار

به گزارش خبرگزاری مهر، فضل الله اسلامی با بیان این مطلب اظهار کرد: 80 هزار تاکسی و ون که در شهر تهران فعال هستند در اسفندماه با تمام ظرفیت از ساعت 6 صبح تا ساعت 23 به شهروندان خدمات رسانی می کنند که در صورت نیاز این امکان وجود دارد که بخش از تاکسی ها بعد از ساعت تعیین شده نیز در خدمت شهروندان باشند؛ ضمن آنکه تاکسی های تلفنی به صورت شبانه روزی در خدمت شهروندان هستند.

وی ادامه داد: در حال حاضر تاکسی های شهر تهران روزانه حدود 5/4 میلیون مسافر را جابه جا می کنند که پیش بینی می شود در اسفند ماه این رقم به حدود 5 میلیون نفر در روز برسد.

مدیر عامل سازمان تاکسیرانی تصریح کرد: در حال حاضر اوج کار تاکسی ها در ساعت پیک صبح گاهی و عصر گاهی است و در بیشتر مواقع از 9 صبح تا ساعت 3 بعد از ظهر تاکسی ها با کمبود مسافر مواجه هستند اما هرچه به روزهای پایانی سال نزدیک شویم شاهد آن خواهیم بود که از صبح تا آخر شب خیابان ها مملو از جمعیت می شوند و حمل و نقل عمومی در مجموع با افزایش مسافر مواجه خواهد شد که باید برای خدمات رسانی مناسب به طور دقیق برنامه ریزی شود و با تمام توان و ناوگان به شهروندان خدمات رسانی کنیم.

وی خاطر نشان کرد: به همین منظور با همه شرکت های خصوصی تاکسیرانی جلساتی را داشته ایم و دستور العمل استقبال از بهار به همه مناطق شهر ابلاغ شده است.

اسلامی با اشاره به اینکه به تمام تاکسی ها ابلاغ شده که از نظر ظاهری و فنی باید در آمادگی کامل باشند گفت: همه ه مراکز خرید، بازارها و نقاط پرتردد و جاذب سفر در شهر تهران شناسایی شده اند و نظارت بر عملکرد تاکسی ها به صورت سیستمی و از مرکز کنترل ترافیک به صورت شبانه روزی صورت خواهد گرفت.

وی افزود: برای آنکه تمام تاکسی ها در این ایام در ناوگان فعال باشند مرخصی رانندگان تنها در شرایط خاص و کنترل شده خواهد بود و همچنین به رانندگانی که خودروهایشان در تعمیرگاه بوده کمک شده است تا خوردوی خود را هرچه سریع تر وارد ناوگان کنند.