احداث 118 بوستان تا پایان سال در تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، علی محمد مختاری با اشاره به توسعه فضای سبز درون شهری تهران اظهار کرد: سازمان پارک ها وفضای سبز شهر تهران ،تعداد زیادی از پروژه های توسعه فضای سبز را تا پایان سال جاری به بهره برداری می رساند و در مجموع تا پایان سال 118 پارک فرامنطقه ای، منطقه ای و محله ای در سطح شهر احداث می شود.

وی خاطرنشان کرد: با احداث پارک های منطقه ای، محله ای و فرامنطقه ای می توان توزیع عادلانه فضای سبز را در مناطق شهر تهران به نحو مناسب اجرایی سازیم.

مدیر عامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهر تهران افزود: در این راستا تاکنون هزار و 700 پارک محله ای، منطقه ای و فرا منطقه ای در تهران احداث شده و به بهره برداری رسیده و تا پایان امسال نیز 118 بوستان به بهره برداری می رسد.

مختاری تاکید کرد: توسعه فضای سبز درون شهری یکی از اصلی ترین برنامه های سازمان پارک هاست که در این زمینه می کوشیم فضای سبز را در تمام نقاط شهر ایجاد کرده تا جایی از سطح شهر بدون نقطه سبز نباشد.

وی در ادامه به بحث امنیت و تجهیز بوستان های شهر به وسایل ورزشی و مبلمان شهری اشاره کرد و گفت: با توجه به وسعت و وضعیت پارک ها ی محلات، پارک های منطقه ای و فرامنطقه ای در سطح شهر تهران، اغلب به وسایل ورزشی تجهیز شده و دارای زمین بازی کودکان است و علاوه بر این، کفپوش ایمنی نیز برای حفظ سلامت کودکان در بیشتر پارک ها نصب شده است.

مختاری افزود: به طور کل برای احداث هر پارک محله ای، منطقه ای و یا فرا منطقه ای تجهیز وسایل ورزشی از ضروریاتی است که مورد تاکید سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری تهران قرار دارد.

مدیر عامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری تهران با اشاره به موضوع امنیت وسایل بازیدر پارک ها خاطرنشان کرد: به منظور افزایش امنیت شهروندان تهرانی در پارک ها ، سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری تهران از کنترل و نظارت مستمر وسایل بازی و تجهیزات داخل پارک های شهر توسط ناظران و متخصصان موسسه ملی استاندارد استفاده می کند.

مختاری همچنین در مورد امنیت پارک های جنگلی شهر تهران نیز عنوان کرد: به طور مستمر تمهیدات ویژه ای شامل گشت شبانه روزی اکیپ های موتورسوار و استقرار نیروهای اجراییات شهرداری تهران در داخل این پارک ها، به انجام می رسد .

وی افزود: تجهیز پارک های جنگلی به ویژه نقاطی که سیستم روشنایی ندارد، باز کردن مسیرها و رفع موانع تردد عابران پیاده در سراسر پارک و همچنین چیدمان مناسب مبلمان پارک ها از جمله اقداماتی است که در ایجاد فضایی امن و مناسب برای شهروندان در این اماکن بسیار حائز اهمیت بوده که توسط سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری تهران به انجام می رسد.

مدیر عامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری تهران تاکید کرد: به طور کل افزایش امنیت پارک ها یکی از مهم ترین اقدامات اجرایی شهرداری تهران است که بر این اساس در تلاش هستیم تا محیط پارک ها و به خصوص پارک های فرامنطقه ای و جنگلی ، برای شهروندان مناسب و امن باشد.