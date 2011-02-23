راههای گلستان دارای اهمیت گردشگری است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، شهریار افندی زاده پیش از ظهر چهارشنبه در بازدید از راههای اصلی و فرعی گلستان افزود: از اینرو، بررسی وضعیت و ایمنی آنها با توجه به نزدیک شدن به نوروز سال 90 ضروری به نظر می رسد.

وی ضمن مثبت ارزیابی نمودن عملکرد راه و ترابری گلستان و اعلام رضایت از راه های این استان، اظهارداشت: طی چند سال اخیر خدمات مناسبی در سطح راه های استان گلستان انجام شده است.

معاون وزیر راه و ترابری و رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور به اتفاق مدیرکل راه و ترابری گلستان و هیئت همراه از راه های اصلی و راهدارخانه های این استان بازدید کرد.



طول راه های استان گلستان به حدود پنج هزار کیلومتر بالغ می شود.