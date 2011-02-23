۴ اسفند ۱۳۸۹، ۱۴:۵۱

راههای گلستان دارای اهمیت گردشگری است

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور گفت: محورهای ارتباطی گلستان از کریدورهای غرب به شرق کشور است که به جهت گردشگری از اهمیت خاصی برخوردار است.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، شهریار افندی زاده پیش از ظهر چهارشنبه در بازدید از راههای اصلی و فرعی گلستان افزود: از اینرو، بررسی وضعیت و ایمنی آنها با توجه به نزدیک شدن به نوروز سال 90 ضروری به نظر می رسد.

وی ضمن مثبت ارزیابی نمودن عملکرد راه و ترابری گلستان و اعلام رضایت از راه های این استان، اظهارداشت: طی چند سال اخیر خدمات مناسبی در سطح راه های استان گلستان انجام شده است.
 
معاون وزیر راه و ترابری و رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور به اتفاق مدیرکل راه و ترابری گلستان و هیئت همراه از راه های اصلی و راهدارخانه های این استان بازدید کرد.
 
این بازدید با هدف بررسی وضعیت راه های اصلی استان با توجه به نزدیک شدن به نوروز سال 90 انجام شده است.
 
طول راه های استان گلستان به حدود پنج هزار کیلومتر بالغ می شود.
کد مطلب 1259832

