اولین جشنواره پیوست فرهنگی در زنجان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، این جشنواره در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری و با رویکرد نقش دین در توسعه فرهنگی با هدف ایجاد تحرک در دستگاههای مختلف جهت عرضه اقدامات، ارائه پیشنهادات و ایده های پیوست فرهنگی و اتخاذ ساز و کار لازم به منظور اجرایی نمودن آن در سطح دستگاهها و نهادهای مختلف در سطح استان زنجان برگزار می شود.

ارتقاء و افزایش سطح سلامت فرهنگی در آثار فرهنگی از طرح ها و پروژه های دستگاه، برنامه ریزی و جهت دهی آثار فرهنگی ناشی از فعالیت دستگاهها در راستای اصولی سیاست فرهنگی کشور، توسعه شأن و منزلت دینی، فرهنگی فعالیت دستگاهها در افکار و اذهان عمومی ، تعامل و ایجاد زمینه همکاری با سازمان های فرهنگی، توجه به نیازها و ‌فرصت ها و اقتضائات دستگاههای منطقه ای در تنظیم طرح ها از جمله اهداف برگزاری این جشنواره است.

برانگیختن احساس مسئولیت عمومی در قبال اسلام و نظام اسلامی، خلاقیت و نوآوری در طرح ها جهت نهادینه سازی فرهنگ دینی در جامعه، گسترش کمی و کیفی ارزشهای دینی، اجتماعی و فرهنگی، تبلور منویات حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری در ‌نمادهای فرهنگی دینی، استفاده بهینه از ظرفیتهای هر دستگاه اجرایی جهت ارتقاء سطح فرهنگ دینی در میان توده مردم با حداقل کارکنان دستگاه مربوطه، ‌بهره گیری از هنر و روشهای غیر مستقیم، ایجاد‌ زمینه برای ارائه طرحهای اجرا شده و ایده های جدید از دیگر اهداف این جشنواره است.

مهلت ارسال آثار برای شرکت در جشنواره هفتم اسفند ماه جاری است و کلیه ادارات، نهادها،‌سازمانها و شرکت ها می توانند طرح و ایده های فرهنگی خود را در قالب فرمت های ارسال شده تکمیل و به دبیرخانه این جشنواره واقع در اداره کل تبلیغات اسلامی استان زنجان ارسال نمایند.