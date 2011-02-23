وضعیت نشریات تخصصی موسیقی در ایران بررسی شد

به گزارش خبرنگار مهر، در ابتدای این نشست که روز گذشته همزمان با برگزاری دومین روز از برگزاری جشنواره موسیقی فجر برگزار شد صداقت‌کیش ـ منتقد موسیقی ـ درخصوص وضعیت نشریات تخصصی موسیقی گفت: اگر از سال 67 که موسیقی دوباره به صورت رسمی در کشور آزاد شد و دانشگاه‌ها نیز در این عرصه شروع به فعالیت کردند، وضعیت نشریات منتشرشده در موسیقی را بررسی کنیم، ابتدا به نشریه "آهنگ" می‌رسیم؛ نشریه "آهنگ" در یک دوره گرایش جدی پیدا کرد و تمام داشته‌های آن زمان موسیقی را دور خود جمع نمود و تا چند شماره به این شکل به فعالیت خود را ادامه داد، اما بعد از مدتی متوقف شد.

وی افزود: بعد از آن ، دو اتفاق در حوزه مقاله‌نویسی و کار نشریات موسیقی روی داد به طوری که کتاب"سال شیدا" و کتاب "ماهور" هرکدام به عنوان نماینده یک نگرش منتشر شدند و با فاصله‌ای از آن، نشریه‌ای با گرایش‌های عمومی ظاهر شد که اهداف آموزشی و اطلاع‌رسانی را دربر می‌گرفت که "هنر موسیقی" نام داشت و این مجله دست به انتشار مقالاتی در حوزه اطلاع‌رسانی و آموزش زد.

وی در ادامه افزود: شاید به زحمت بتوان 10 نشریه مکتوب در حوزه موسیقی پیدا کنیم که تاکنون به اشکال مختلف منتشر شده‌اند. از این میان چند نشریه فعال امروز یعنی مقام موسیقایی، ماهور، فرهنگ و آهنگ و گزارش موسیقی به شکل اختصاصی فعالیت می‌کنند و آنچه آنها به چاپ می‌رسانند یا دستاوردهای دانشگاهی و یا نتایج پایان‌نامه‌های دانشجویان محسوب می‌شود.

صداقت‌کیش در ادامه سخنان خود به انتشار فصلنامه "ماهور" اشاره کرد و افزود: فصلنامه "ماهور" به نوعی تداوم کتاب ماهور بود که در شماره‌های نخست آن با سردبیری آقای افتخاری روندی را که هم عمومی و هم خاص بود در پیش گرفت و مقالات عمومی، دانشگاهی، یادداشت و حتی طنز در آن به چاپ می‌رسید و فصلنامه‌ای بودن آن باعث ‌شد که با عمق بیشتری نسبت به فعالیت‌های موسیقی متمرکز شود و از یک دوران به بعد نشریه "«ماهور" تحت تأثیر تحریریه متخصص خود در حوزه پژوهشی تصمیم گرفت مجله‌ای که با استانداردهای پژوهشی روز باشد منتشر کند و در این راستا دست به ترجمه آثار زد و خوشبختانه در آن دوره بهترین ترجمه‌ها را برگزید.

این منتقد و محقق موسیقی در ادامه نشریه موسیقی "مقام موسیقایی" را نشریه دیگری معرفی کرد که در ادامه نشریه "ماهور" به چاپ رسید و در این خصوص گفت: همزمان و با کمی فاصله مقام موسیقایی به شکل فصلنامه درآمد. این فصلنامه تا هفت یا هشت شماره دوام آورد و بعد از آن تبدیل به ماهنامه‌ای با گرایش‌های عمومی‌تر شد که مطالب تألیفی، ترجمه و یا گزارش را به چاپ می‌رساند؛ البته در این فاصله نشریاتی آمدند و رفتند اما در اوایل دهه 80 نشریه"فرهنگ و آهنگ" توسط گروهی که پیش از آن نیز دو شماره از نشریه"موسیقدان" را منتشر کرده بودند سربرآورد این مجله نیز در آغاز، گرایش عمومی‌تری نسبت به "ماهور" داشت اما تفاوت بنیادین این نشریه در این نکته بود که تصمیم گرفت به جریاناتی بپردازد که سایر مجلات موسیقی ایرانی به آن نمی‌پرداختند.

بخش دیگری از این نشست به صحبت های سردبیر و مدیر مسئول نشریه "گزارش موسیقی" درباره فعالیت‌های این نشریه طی سال‌های اخیر اختصاص داشت وی در ابتدای صحبت های خود توضیح داد: سال 85 اولین شماره از مجله گزارش موسیقی منتشر شد و امروز چهارمین سال از فعالیت این نشریه است. البته با وجود آنکه عنوان آن ماهنامه است اما همواره به دلیل مشکلات مالی و یا گروه نویسندگان موفق به انتشار آن با ترتیب ماهنامه نبوده‌ایم و غالبا در فرصتی 45 روزه تا دوماهه آن را منتشر کرده‌ایم.

سروش ریاضی سپس به روند کلی نشریات هنری اشاره کرد و افزود: مجلاتی امروز منتشر می‌شوند که به موضوع موسیقی اختصاص داده شده‌اند اما به شکل تخصصی به آن نمی‌پردازند و از سوی دیگر مجلاتی داریم که ضمن آنکه به موسیقی اختصاص داده شده به شکل تخصصی این موارد را مورد ارزیابی قرار می‌دهند، در این میان شاید نشریه "ماهور" تنها موردی باشد که کاملا تخصصی برروی موسیقی ایران فعالیت می‌کند و به مطالب خارج از این حوزه نمی‌پردازد.

او یکی از تفاوت‌های نشریه گزارش موسیقی را در قیاس با سایر نشریات این حوزه را انتشار یک نسخه سی‌دی صوتی دانست و افزود: در سال‌های پیش و بعد از انقلاب هیچ‌کدام از نشریات ضمیمه صوتی نداشته و با توجه به فقر آثار صوتی در ایران و عدم امکان دسترسی به این آثار این تلاش را داشتیم تا مقالات مجله گزارش موسیقی با انتشار اثر به شکل صوتی مرتبط باشد.

حاشیه:

- این نشست همچون نشست قبلی با حضور اندک مخاطبان برگزار شد.

- علیرغم اعلام اسامی چندین نفر از نویسندگان و مدیر مسئولان نشریات تخصصی فقط مدیر مسئول نشریه گزارش موسیقی در این نشست حضور یافت.