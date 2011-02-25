آزادسازی فلک الافلاک درگیر وعده ها/ قانون همچنان روی زمین!

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، قانون آزادسازی حریم قلعه فلک الافلاک در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی مورخ نوزدهم آذرماه سال 1382 تصویب و در 26 آذرماه به تایید شورای نگهبان رسید.

از آن روز تاکنون بیش از هفت سال می گذرد ولی همچنان اجرای این قانون در هیاهوی وعده های امروز و فردا و امسال و سال آینده روی زمین مانده است.

این در حالیست که مطابق آخرین وعده ها قرار بود دانشگاه لرستان حریم قلعه را تاپایان بهمن ماه سالجاری تخلیه و تحویل سازمان میراث فرهنگی دهد که این امر بازهم محقق نشد تا وعده ای دیگر به سیل وعده های آزادسازی قلعه فلک الافلاک اضافه شود.

عدم تحقق وعده های دانشگاه لرستان برای تخلیه حریم قلعه

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان لرستان در آخرین اظهارات خود از عدم تحقق وعده های دانشگاه لرستان برای تخلیه دانشکده علوم و حریم قلعه فلک الافلاک به شدت انتقاد کرد.

محمد رحمدل با یادآوری اینکه آخرین مهلت تخلیه حریم قلعه توسط دانشگاه لرستان آخر بهمن ماه سالجاری بوده است، یادآور شد: با وجود پایان بهمن ماه هنوز مسئولان این دانشگاه به وعده های خود عمل نکرده اند.

وی با بیان اینکه دانشگاه لرستان برای آزادسازی قلعه فلک الافلاک پول املاک خود را از این سازمان گرفته است، ادامه داد: با این اوصاف باید سالهای پیش این دانشگاه اقدام به تخلیه حریم قلعه فلک الافلاک می کرد.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان لرستان ادامه داد: این در حالیست که مسئولان دانشگاه با بدقولیهای مستمر از تخلیه حریم قلعه سرباز می زنند.

رحمدل با تاکید بر اینکه این سازمان برای ایام نوروز نیازمند تخلیه حریم قلعه فلک الافلاک توسط دانشگاه لرستان است، افزود: تاکنون میراث فرهنگی استان در نامه های متعددی از مسئولان دانشگاه لرستان خواسته است که به وعده های خود وفا کنند ولی متاسفانه هنوز نتیجه ای حاصل نشده است.

وعده جدید دانشگاه لرستان: تابستان 90 تخلیه می کنیم!

این سخنان رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان لرستان در حالی مطرح می شود که رئیس دانشگاه لرستان نیز در آخرین اظهار نظر در این زمینه عنوان کرده است که تا تابستان سال 90 دانشکده علوم پایه را تحویل سازمان میراث فرهنگی خواهد داد.

دکتر حسن زمانیان با اشاره به در دست ساخت بودن دانشکده جدید علوم پایه در محل سایت این دانشگاه در کمالوند، عنوان کرد: در حال حاضر ساختمان دانشکده علوم پایه با زیربنای 14 هزار مترمربع و با پیشرفت فیزیکی 76 درصد در دست اجراست.

دانشکده جدید علوم پایه بعد از 5 سال هنوز آماده نیست!

وی که به تازگی به عنوان رئیس دانشگاه لرستان مشغول به کار شده است با انتقاد از طولانی شدن عملیات ساخت و ساز دانشکده علوم پایه، اظهار داشت: عملیات ساخت دانشکده علوم پایه بیش از پنج سال است که آغاز شده ولی متاسفانه هنوز به بهره برداری نرسیده است.

بازدید حداد عادل در زمان ریاست مجلس از قلعه فلک الافلاک و تاکید بر آزادسازی این بنا

زمانیان با تاکید بر اینکه برای بهره برداری از این دانشکده به اعتبار زیادی نیاز است، ادامه داد: با وجود اختصاص بودجه 780 میلیون تومانی وزارت علوم برای اتمام این پروژه و باقی ماندن تنها 220 میلیون دیگر از این بودجه، هنوز به اعتبار زیادی برای بهره برداری از این پروژه نیاز است.

وی یادآور شد: این در حالیست که سیستم گرمایشی و سرمایشی این دانشکده حدود 600 میلیون تومان هزینه در بر خواهد داشت.

رئیس دانشگاه لرستان خاطرنشان کرد: برای آزادسازی فضای قلعه فلک الافلاک که دانشکده فعلی علوم پایه در حریم آن قرار دارد مجبوریم تا تابستان سال 90 این پروژه را به اتمام برسانیم و برای تحقق این امر اعتبارات سال آینده را روی دانشکده علوم پایه متمرکز خواهیم کرد.

دیوان محاسبات: قانون آزادسازی قلعه باید اجرایی شود

به هر حال در حالی قانون آزادسازی قلعه فلک الافلاک هنوز روی زمین مانده است که پیش از این معاون حقوقی، امور مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور در گفتگو با خبرنگار مهر از ارائه آخرین وضعیت اجرای این قانون در گزارش تفریغ بودجه سال جاری به مردم و مجلس خبر داده بود.

فریدون همتی در مورد قانون آزادسازی قلعه فلک الافلاک در سخنانی اظهار داشت: مطابق این قانون باید اطراف این قلعه باستانی و تاریخی که یکی از جاذبه های تفریحی و سیاحتی خرم آباد است آزادسازی و به عنوان یک نماد فرهنگ و تمدن در این منطقه ساماندهی شود.

وی با تاکید بر اینکه دیوان محاسبات وظیفه خود را در پیگیری اجرای این حکم قانونی در سالهای گذشته و سال جاری دنبال کرده است، یادآور شد: انتظار ما از دستگاههای دولتی، نظامی و انتظامی این است که همکاری لازم را در راستای آزادسازی حریم این بنای تاریخی داشته باشند تا هر چه زودتر این حکم قانون به طور دقیق اجرا شود.

همتی با تاکید بر ضرورت جلوگیری از ساخت و سازهای جدید در حریم قلعه فلک الافلاک، یادآور شد: اگر این کار اتفاق بیفتد از نظر ما تخلف و تعرض به حریم قلعه تلقی می شود.

وزیر کشور: آزادسازی قلعه فلک الافلاک قانون است و قانون را اجرا می کنیم

پیش از این نیز وزیر کشور در حاشیه مراسم تودیع و معارفه استانداران لرستان در گفتگوی کوتاهی با خبرنگار مهر بر ضرورت اجرایی شدن قانون آزادسازی قلعه فلک الافلاک تاکید کرده بود.

مصطفی محمد نجار با بیان اینکه بخشی از فضای پیرامونی قلعه فلک الافلاک که در اختیار بخش خصوصی بوده آزاد شده است، یادآور شد: ارتش نیز بخشی از حریم این بنای تاریخی را تاکنون آزاد کرده است.

وی با اشاره به تخصیص بخشی از اعتبار آزادسازی قلعه فلک الافلاک، یادآور شد: تلاش می شود تا بخشی از اعتبارات ملی این طرح نیز تکمیل شود.

وزیر کشور در پایان سخنان خود تصریح کرد: آزادسازی قلعه تاریخی فلک الافلاک یک قانون است و حتما باید این قانون اجرایی و حریم این بنای باستانی آزادسازی شود.

ثبت جهانی شاهکار معماری دنیا در گرو آزادسازی

به هر حال آزادسازی قلعه فلک الافلاک از آن جهت حائز اهمیت است که علاوه بر ضرورت ایجاد یک مجتمع فرهنگی توریستی در کنار این اثر باستانی، ثبت جهانی این اثر که در دستور کار سازمان میراث فرهنگی قرار گرفته است نیز نیازمند آزادسازی حریم این بنای تاریخی است.

قلعه فلک الافلاک بر بلندای تپه ای باستانی و طبیعی در مرکز شهر خرم آباد واقع شده است و دارای هشت برج و دو حیاط مستطیل شکل بوده است.

ارتفاع بلندترین دیوار این قلعه سترگ و باشکوه تا سطح تپه پنج متر و 22 سانتیمتر و مساحت کلی آن پنج هزار و 300 متر مربع و پلان بنای این قلعه تاریخی به صورت هشت ضلعی نامنظم است.

زیبایی و معماری شگفت انگیز قلعه فلک الافلاک موجب شده که این قلعه تاریخی و باستانی لرستان از سوی بسیاری از کارشناسان به عنوان یکی از شاهکارهای مهندسی و معماری دنیا لقب گیرد.

این قلعه به لحاظ موقعیت استراتژیکی خود در قرن چهارم هجری قمری به عنوان مقر حکومت آل حسنویه و گنجور در زمان آل بویه در آمد و از قرن ششم هجری پس از ساخته شدن شهر جدید خرم آباد این قلعه نیز بنام خرم آباد معروف شد و احتمالا نام فلک الافلاک در دوره قاجار به آن اطلاق شده است.

این بنای کم نظیر مربوط به دوره ساسانی است و به شماره 883 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

این قلعه در برخی منابع به نامهای "شاپور خواست"، سابر خواست" و "فلک الافلاک" نامگذاری شده است. در مجاور این قلعه باستانی چشمه پرآب نیز وجود دارد که زیبایی خیره کننده ای را به این بنای باستانی بخشیده است.

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گزارش: صدیقه حسینی