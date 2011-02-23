ذوب آهن برای قهرمانی به سه امتیاز دیدار با صبا نیاز دارد

سینا عشوری در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان پیرامون شرایط تیم اصفهانی پس از برد پرگل مقابل نفت آبادان اظهار داشت: تمرینات خوبی پشت سر گذاشتهایم و پس از پیروزی پرگل مقابل نفت آبادان برای ارائه فوتبالی زیبا در قم، آماده هستیم و امیدوارم که سه امتیاز این بازی را نیز از آن خود کنیم.
وی در مورد صبا گفت: بازیکنان تیم صبا همیشه با تجربه بازی کردهاند و در حال حاضر با حضور کادر فنی خوب در این تیم، نتایج خوبی کسب کرده اند اما ذوبآهن باید برای رسیدن به قهرمانی سه امتیاز این بازی حساس را ازآن خود کند.
هافبک- مدافع تیم ذوبآهن در مورد بازی دو تیم استقلال و سپاهان تصریح کرد: مطمئن باشید که این دیدار با تساوی ختم میشود و با این تساوی، اختلاف ذوبآهن با حریفانش در صدر جدول بیشتر میشود.
وی با بیان اینکه در حال حاضر نمیتوان در مورد قهرمان لیگ سخنی به میان آورد، بیان داشت: نمیتوانم حدس بزنم که چه تیمی قهرمانی را ازآن خود میکند اما میدانم که علاوه بر ذوبآهن تیمهای سپاهان، استقلال و پرسپولیس نیز مدعی قهرمانی هستند.
عشوری اضافه کرد: در فصل گذشته نتوانستیم قهرمانی مسابقات لیگ قهرمانان آسیا را ازآن خود کنیم اما در سال جاری با همه توان به پیش میرویم و این بار می خواهیم قهرمان شویم و به نظر من گروه ذوبآهن در مسابقات آسیایی آسان نیست و ذوبآهن برای صعود به دور بعد آسیا کار دشواری در پیش دارد.
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