اولین شماره هفته نامه روژ روند منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، شمار نخست هفته نامه روژروند به مناسبت میلاد نبی اکرم (ص) از صبح امروز در استان کردستان منتشر شد.

تبیعد الهه آب ها از کردستان تیتر نخست اولین شماره هفته نامه روژروند است که در این گزارش به مقوله کمبود آب کشاورزی در استان و عدم برنامه ریزی صحیح در خصوص ایجاد سدهای مختلف اشاره شده است.

در شماره نخست هفته نامه روژ روند مطالب مختلفی از نمایندگان سابق مردم کردستان در مجلس شورای اسلامی به چشم می خورد که می توان به "تبعیض مثبت ضرورتی گریز ناپذیر" به قلم دکتر جلال جلالی زاده نماینده دور ششم مردم سنندج در مجلس شورای اسلامی و همچنین "روزگار غریب کردستان" از نگاه عبدالکریم احمدنژاد نماینده سابق کردستان در مجلس اشاره کرد.

در این نشریه همچنین یادداشت های به قلم فخرالدین حیدری نماینده مردم سقز و بانه در مجلس شورای اسلامی با عنوان "تنها در مطبوعات"، حشمت الله فلاحت پیشه عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی با عنوان "رسانه عامل وحدت" به چشم می خورد.

روژروند در شماره اول خود همچنین گفتگوی با بیژن ذالفقارنسب از مربیان و کارشناسان برجسته فوتبال کردستان در خصوص وضعیت ورزش در این استان به ویژه فوتبال انجام داده است.

گفتگو با مرتضی زرین گل در خصوص چالش های پیش روی توسعه کردستان و گفتگو با بایزید مردوخی در خصوص فراز و فرود توسعه کردستان از دیگر مطالب منتشر شده در شمار نخست هفته نامه روژ روند به شمار می رود.

هفته نامه آموزشی، پژوهشی، تحلیلی، خبری و اطلاع رسانی روژروند به صاحب امتیازی و مدیر مسئولی سید عماد حسینی نماینده مردم شهرستان های قروه و دهگلان در مجلس شورای اسلامی و زیرنظر شورای سردبیری منتشر می شود.

