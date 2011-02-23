به گزارش خبرگزاری مهر، این جشنواره در روز نخست برنامه‌ها در ساعت 9:30 در محل مجتمع پردیس فرهنگسرای رازی میزبان حضور و شعرخوانی شاعرانی از سراسر کشور خواهد بود.

روز یکشنبه 8 اسفند ماه نیز مراسم شعرخوانی دیگری از ساعت 16 تا 21 در محل سالن اجتماعات اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز ( شهر کرج ) برگزار می‌شود.

در سومین روز جشنواره دو مراسم شعر خوانی در نوبت صبح و عصر برپا می‌شود که مراسم صبح از ساعت 9:30 تا 11:30 در سالن سرای اهل قلم موسسه خانه کتاب و مراسم بعدازظهر از ساعت 16 تا 18 در سالن سوره حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی برگزار خواهد شد.

مراسم اختتامیه پنجمین جشنواره شعر فجر روز سه شنبه 10 اسفند از ساعت 9:30 تا 11:30 در تالار وحدت تهران برپا می‌شود.



بازدید مهمان خارجی از موزه فرش

این دوره از جشنواره میزبان 17 شاعر و استاد زبان و ادبیات فارسی از کشورهایی چون ازبکستان، پاکستان، ترکیه، چین، آذربایجان، کردستان عراق، ترکمنستان، روسیه، سوریه، سودان و هندوستان خواهد بود.

این مهمانان که از چهره‌های شناخته شده فعال در حوزه شعر و ادب پارسی هستند در روز دوم جشنواره ( یکشنبه 8 اسفند ) از موزه فرش تهران بازدید می کنند.

افزایش تعداد اعضای شورای سیاستگذاری

تعداد اعضای شورای سیاست گذاری جشنواره شعر فجر که ریاست آن بر عهده یحیی طالبیان ، قائم مقام وزیر در حوزه شعر و ادب است، افزایش یافت.

شورای سیاستگذاری این جشنواره که بیش از این علاوه بر یحیی طالبیان 20 شاعر و منتقد نیز در آن حضور داشتند در این دوره افزایش پیدا کرد.

در تغییرات جدید علاوه بر اعضای پیشین از 10 شاعر دیگر نیز برای حضور در این شورا دعوت به عمل آمده است.

ارتقاء سطح مادی جوایز

در پنجمین جشنواره بین‌المللی شعر فجر جوایز اهدایی به برگزیدگان بخشهای مختلف با ارتقاء چشمگیری مواجه خواهد بود.

به منظور تجلیل و پاسداشت از فعالیتهای ادبی شاعران برگزیده بخشهای چهارگانه کلاسیک، نو، کودک و نوجوان و ترانه و سرود جوایز متعددی به این شاعران اختصاص خواهد یافت.

این جوایز که نسبت به دوره‌های پیشین، افزایش چشمگیری یافته است به نفرات اول تا سوم هر بخش تعلق می‌گیرد.

جوایز در نظر گرفته شده در این جشنواره برای نفرات اول تا سوم به ترتیب 20 ، 16 و 12 سکه بهار آزادی به همراه تندیس جشنواره و تسهیلات وام تا سقف 50 میلیون ریال خواهد بود.

اهدای کارت و چاپ آثار برگزیده از دیگر جوایز نفرات برگزیده است.

تدوین بانک اطلاعات شاعران در دبیرخانه جشنواره

بانک اطلاعات شاعران از سوی دبیرخانه جشنواره شعر فجر در حال تدوین و آماده سازی است.

این جشنواره به عنوان بزرگترین همایش ملی در سطح منطقه اقدام به اخذ اطلاعات شخصی و زندگینامه‌ای شاعران فارسی‌گو کرده است که قصد دارد از آنها در تدوین بانک اطلاعات شاعران بهره ببرد.

این بانک اطلاعاتی که هم‌اکنون در حال جمع‌آوری است، به تدریج کامل و منتشر خواهد شد.



همچنین با توجه به فعال بودن دبیرخانه جشنواره در طول سال، روزآمدسازی این اطلاعات از جمله ویژگیهای بارز آن است که می‌تواند مورد استفاده گسترده محققان و مجامع دانشگاهی قرار بگیرد.



