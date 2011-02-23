سفیر لیبی در اندونزی در اعتراض به رژیم قذافی استعفا کرد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از روزنامه جاکارتاگلوب، صلاح الدین البشاری استعفای خود را به مدیرکل امور آفریقا و آسیا اقیانوسیه وزارت خارجه اندونزی ارایه کرده است.
به گفته مدیرکل امور آفریقا و آسیا اقیانوسیه وزارت خارجه اندونزی، سفیر لیبی علت استعفای خود را انزجار از برخورد وحشیانه و خشونت آمیز دولت لیبی با معترضین اعلام کرده است.
حمزه طیب افزود: البشاری چند روز آینده را برای آماده شدن برای ترک اندونزی در این کشور خواهد ماند.
استعفای البشاری پس از استعفای سفرا و دیپلماتهای لیبی در دیگر کشورهای آسیایی از جمله چین، استرالیا و هند صورت میپذیرد.
سفیر لیبی در مالزی نیز روز سه شنبه در اعتراض به رفتار خشونت آمیز رژیم معمر قذافی با معترضین به دولت از سمت خود استعفا کرد.
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