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۴ اسفند ۱۳۸۹، ۱۲:۲۹

قیام مردم لیبی/

سفیر لیبی در اندونزی در اعتراض به رژیم قذافی استعفا کرد

سفیر لیبی در اندونزی در اعتراض به رژیم قذافی استعفا کرد

کوالالامپور – دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در جنوب شرق آسیا : سفیر لیبی در اندونزی پس از استعفای چند تن از سفرای لیبی در دیگر کشورهای جهان در اعتراض به رژیم معمر قذافی استعفا کرد.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از روزنامه جاکارتاگلوب، صلاح الدین البشاری استعفای خود را به مدیرکل امور آفریقا و آسیا اقیانوسیه  وزارت خارجه اندونزی ارایه کرده است.

به گفته مدیرکل امور آفریقا و آسیا اقیانوسیه وزارت خارجه اندونزی، سفیر لیبی علت استعفای خود را انزجار از برخورد وحشیانه و خشونت آمیز دولت لیبی با معترضین اعلام کرده است.

حمزه طیب افزود: البشاری چند روز آینده را برای آماده شدن برای ترک اندونزی در این کشور خواهد ماند.  

استعفای البشاری پس از استعفای سفرا و دیپلماتهای لیبی در دیگر کشورهای آسیایی از جمله چین، استرالیا و هند صورت می‌پذیرد.

سفیر لیبی در مالزی نیز روز سه شنبه در اعتراض به رفتار خشونت آمیز رژیم معمر قذافی با معترضین به دولت از سمت خود استعفا کرد. 

کد مطلب 1259858

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