23 شی مفرغی موزه هگمتانه مرمت شد

لیلا خوشمو در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان اظهار داشت: در سال جاری کارگاه حفاظت و مرمت آثار فرهنگی، تاریخی همدان، مرمت پنج شی سفالی را به پایان رسانده است.

لیلا خوشمو با اشاره به اینکه 117 شی سفالی سال گذشته در این کارگاه مرمت شد، اضافه کرد: مرمت و حفاظت 10 شی فلزی از جنس مسی، مفرغی و برنجی نیز دو سال پیش در کارگاه مذکور صورت گرفته است.

وی مرمت 11 شی سفالی لعابدار را در سال 87 اقدامی مناسب برشمرد و یادآورد شد: در همین سال شاهد مرمت 40 شی سفالی مربوط به ادوار مختلف تاریخی بوده‌ایم.

مسئول موزه هگمتانه همدان از مرمت دو تابوت سفالی مربوط به دوره اشکانی خبر داد و با بیان اینکه این دو تابوت در سال 86 مرمت شدند، یادآور شد: یک تابوت با درپوش سفالی آن نیز بازسای شد.

خوشمو پاکسازی 300 نقره مربوط به دوره اشکانی را از دیگر اقدامات این کارگاه برشمرد و گفت: مستند نگاری و تهیه شناسنامه حفاظتی، پاکسازی، استحکام بخشی، بازسازی، استحکام بخشی نهایی، تشخیص لایه های مختلف خوردگی برای اشیا فلزی و برداشتن لایه های خوردگی مخرب اقدامات انجام شده در راستای حفاظت و مرمت این اشیا را شامل می‌شود.