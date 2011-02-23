کارشناس هنرهای تصویری حوزه هنری استان البرز در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: در دهمین نشست این برنامه فیلم‌های کوتاه داستانی "زمین فوتبال" (جلال نصیری)، "گنج پنهان" (بابک نظری) و "ضربان" (محمد شهبازی) پخش و نقد و بررسی می‌شود.

علی کوچکی در ادامه افزود: "زمین فوتبال" فیلم کوتاه داستانی است و اتفاقات زندگی چند کودک روستایی را که به دنبال زمین فوتبال هستند را روایت می‌کند. این فیلم با شرکت در جشنواره‌های مختلف داخلی و خارجی توانسته نامزد بهترین فیلم کوتاه جشنواره فیلم فجر شود و جوایزی از جشنواره‌های بین‌المللی از جمله جشنواره فیلم سیاه برلین، جشنواره سینه پاسیبل اسپانیا، کورتوسینیچی ایتالیا و جشنواره فیلم سلیمانیه عراق را کسب نماید.



کارشناس هنرهای تصویری حوزه هنری استان البرز ادامه داد: فیلم "گنج پنهان" ساخته بابک نظری یک انیمیشن حرفه‌ای و خوش ساخت است که برخوردهای متفاوت با مسئله سالمندان و زندگی آنها را به تصویر کشیده است. گنج پنهان تحسین شده چندین جشنواره سراسری و بین‌المللی می‌باشد.

کوچکی در خصوص فیلم "ضربان" گفت: کارگردان این فیلم در قالب داستانی مشکلات زنی را بیان می‌کند که جانباز شیمیایی است.

گفتنی است، در این برنامه محمد شهبازی کارگردان فیلم "ضربان" و عوامل فیلم حضور داشته و به سئوالات حاضرین پاسخ می‌دهند.

"سینما ایجاز" روزهای پنجشنبه هر هفته از ساعت 11 تا 13 در حوزه هنری استان البرز برگزار می‌ شود و شرکت در آن برای عموم آزاد است.

علاقه‌مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه می‌توانند با شماره 4473011-0261 تماس حاصل نموده و یا به پایگاه اطلاع رسانی این مرکز به آدرسwww.Artalborz.ir مراجعه نمایند.