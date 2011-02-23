طرح جامع مبارزه و پیشگیری از قاچاق کالا و ارز در ایلام اجرا می شود

صحبت الله رحمانی در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: با تلاشها و تدابیر اندیشیده شده میزان قاچاق کالا و ارز در استان ایلام در مقایسه با مدت مشابه سال قبل کاهش یافته است .

وی افزود: بر اساس اعلام کارشناسان مرتبط با موضوع میزان قاچاق کالا در استان ایلام طی سال جاری 22 درصد در مقایسه با مدت سال قبل کاهش نشان می‌دهد .

دبیر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان اضافه کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون نیز تنها 141 پرونده قاچاق کالا در استان ایلام توسط مسئولان امر تشکیل شده که این تعداد پرونده در مقایسه با مدت مشابه سال قبل نشان‌دهنده توجه ویژه مسئولان به این مقوله است .

معاون سیاسی، امنیتی استانداری ایلام گفت: آمار تشکیل پرونده‌های قاچاق در استان ایلام رقم بسیار ناچیزی می باشد که بیانگر توجه مسئولان و همکاری و مساعدت مردم استان در این زمینه است .

این مقام مسئول اضافه کرد: استان ایلام از حیث دسته‌بندی استان‌های قاچاق به واسطه ناچیز بودن فعالیت‌های قاچاق کالا و ارز جزو دسته سوم است .

رحمانی تصریح کرد: ارزش اقتصادی میزان پرونده‌های تشکیل شده در حوزه قاچاق کالا در استان ایلام 10 میلیارد ریال بوده است .

معاون سیاسی ـ امنیتی استاندار ایلام گفت: همچنین در این مدت 200 نفر به مراجع قضایی استان ایلام در رابطه با قاچاق کالا و ارز معرفی شده‌اند .

وی ادامه داد: تعداد افراد معرفی شده به مراجع قضایی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از کاهش 23 درصدی برخوردار است .