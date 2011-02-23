طرح استیضاح وزیر نیرو اعلام وصول شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی امروز چهارشنبه مجلس طرح استیضاح وزیر نیرو با 45 امضا از سوی هیئت رئیسه مجلس اعلام وصول شد.
این طرح با 7محور تقدیم هیئت رئیسه مجلس شده است.
خبر تکمیلی از محورهای این طرح متعاقبا ارسال می شود.
دقایقی پیش طرح استیضاح نامجو وزیر نیرو در صحن علنی مجلس اعلام وصول شد
به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی امروز چهارشنبه مجلس طرح استیضاح وزیر نیرو با 45 امضا از سوی هیئت رئیسه مجلس اعلام وصول شد.
این طرح با 7محور تقدیم هیئت رئیسه مجلس شده است.
خبر تکمیلی از محورهای این طرح متعاقبا ارسال می شود.
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